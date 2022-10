Maturanti će ove godine prije mature imati probu u novom obliku

Ovogodišnji će maturanti prvi put probnu maturu pisati u digitalnom obliku, a onu pravu po starom, kao i do sada

Bit će to veliko rasterećenje i za nastavnike.

'Veliko je opterećenje bila probna matura u zgradi s obzirom na to da to zahtijeva velik broj dežurstava, a to je period kada su i na natjecanjima i završavaju se i projekti, to će svakako rasteretiti nastavnike, rekla je Dunja Marušić Brezetić, ravnateljica I. gimnazije Zagreb. A time su se vodili i u Nacionalnom centru. - Iz vrlo praktičnih razloga mi ćemo izbjeći da nastavnici ocjenjuju ispite, dežurstva i sve ono što je izazivalo određene probleme na probnoj maturi prošle godine', dodao je Filipović.