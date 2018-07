Martina Dalić traži da Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa povuče odluku

Martina Dalić, bivša potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, zatražila je od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da promijeni i izvan snage stavi odluku prema kojoj je bila u sukobu interesa

Dalić smatra da njezine riječi potvrđuje i dopis koji je Ina poslala Povjerenstvu početkom ovog tjedna, piše Jutarnji.hr.

Povjerenstvo je prije sedam dana utvrdilo da je Martina Dalić bila u sukobu interesa kada je kao članica Vlade i njezina Povjerenstva za upravljanje strateškim trgovačkim društvima sudjelovala u donošenju odluka kojima se skupštini Ine predlažu članovi Nadzornog odbora (NO) s obzirom na to da je njezin suprug Niko Dalić član Uprave Ine, a NO je nadležan odlučivati o statusu i materijalnim pravima članova Uprave društva.