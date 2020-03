Markotić sumnja na zaražene koronavirusom među djelatnicima bolnica: Ispitujemo i provodimo izvide

Slučajevi oboljelih zabilježeni su u Gradu Zagrebu, Primorsko-goranskoj, Varaždinskoj, Istarskoj, Sisačko-moslavačkoj i Zagrebačkoj županiji te u Osijeku. Pod zdravstvenim nadzorom, odnosno u samoizolaciji je više od 8000 osoba. Gošća Dnevnika Nove TV bila je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' i jedna od ključnih osoba s prve linije obrane od koronavirusa, Alemka Markotić.

'I to je jako dobro jer u zemljama u kojima je tako krenulo, u Italiji pa i u Sloveniji više-manje, cijela je epidemija krenula sa zdravstvenim radnicima i situacija je išla puno brže'.

Upitana koliko je opasna činjenica da su virusom zaraženi i zdravstveni djelanici kazala je kako to sigurno donosi jednu novu dimenziju: Svjesni smo toga da smo se toga na neki način pribojavali, ali smo uspjeli dosta dugo odgoditi takvu pojavu', rekla je i poručila:

Ono što je bitno, kaže Markotić, jest da se sada poduzimaju vrlo stroge mjere, izvidi, kontakti, razgovori sa svim mogućim kontaktima sa zdravstvenim djelatnicima, osobito kolegama. 'Isto tako i kod nas - imamo određene sumnje, suspektne', potvrdila i rekla da se izvidi provode cijelo popodne.



'Sigurno će se provesti dodatni izvidi i u drugim bolnicama jer je bitno gdje su se određeni zdravstveni djelatnici kretali, kontaktirali i slično. Što to znači ćemo vidjeti, ako postoji sumnja da su određene osobe bile u kontaktu s oboljelima, da ćemo ih staviti u samoizolaciju, a ostali će raditi svoj posao. To može biti i kao nekakva vrsta režima o kojem smo također razmišljali, a to je da ljudi u pojedinim zemljama su mijenjali smjene. Po 14 dana bi se ljudi odmarali, a onda bi u timovima po 14 dana radili', rekla je.