Markotić otkrila kada bi se mjere mogle početi pooštravati

U Hrvatskoj se trenutno 303 osobe nalaze u samoizolaciji, a nakon nekoliko mirnih tjedana u zadnja dva dana imamo više od 20 novih zaraženih. Ima li razloga za brigu otkrila je Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"

"Više me ništa oko koronavirusa ne može iznenaditi. Bili bismo sretni da su bili brojevi kakvi su bili zadnjih mjesec dana, od nula do dva. Mislim da je ovo popuštanje mjera na sve strane, ne samo kod nas nego i u drugim zemljama, dovelo do opuštanja i mogućnosti da se virus ponovno intenzivnije širi", rekla je Markotić u Dnevniku Nove TV.

Markotić je naglasila da se mjera samoodgovornosti i samodiscipline kod svih građana trebalo i dalje pridržavati.

"Da se mi i dalje pridržavamo tih mjera, virusu bi se bilo teže širiti", rekla je Markotić.