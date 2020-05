Trenutno u Hrvatskoj imamo 133 zaraženih od koronavirusa. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike "Dr. Fran Mihaljević", Alemka Markotić, gostujući u Dnevniku HRT-a rekla je kako prije tri mjeseca nitko nije mogao predvidjeti što će biti, a ovakvoj brojci nije se nadala

Markotić kaže da virus nije oslabio, ali građani su se pridržavali propisanih mjera, zahvaljujući medijima koji su profesionalno odradili suradnju između Stožera i građana, ljudi su prihvatili mjere i ponašali se vrlo odgovorno, zbog čega imamo odličan rezultat.



Pojasnila je kako je koronavirus kapljična infekcija, one slabe u ljetno vrijeme, a što će biti dalje, vidjet ćemo. Dodaje da možemo gajiti nadu da će virus nestati, no kaže da to ovisi što će biti sa zemljama u kojima je iznimno veliki broj zaraženih.