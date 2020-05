Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, Alemka Markotić gostovala je u RTL-u Danas

"Da danas, u ovom trenutku imamo veliki broj oboljelih kao prije mjesec dana, vjerojatno bi mjere samoizolacije bile drugačije iskomunicirane. To je sve dinamički proces i sve što radimo je vezano za epidemilošku situaciju", kazala je Markotić za RTL.



Na pitanje jesu li onda bioteroristi samo neki i ostaje li pri toj izjavi, Markotić je odgovorila: "Svatko tko je svjestan da ima neku bolest koja može ugroziti drugoga. Bilo koja bolest, od morbila, HIV-a, ebole, covida... I ako ste svjesni da svojim ponašanjem i akcijom možete ugroziti drugoga. Onda da, to je čin bioterorizma i možemo ga tako u širem smislu doživljavati. A sve mjere koje smo nametali, odnosno komunicirali, služile su da se zaštiti populacija u Hrvatskoj i da se kompletno zaštitimo od širenja novog koronavirusa. I sve te mjere su se pokazale jako dobrima. To smo ne samo mi govorili već su govorili i drugi. I vi mediji ste govorili da je to sve bilo dobro. To govore i vanjski mediji, stručnjaci i političari da je Hrvatska odradila odličan posao. Hrvatska sada, kao i druge zemlje pokušava građanima olakšati život kada imamo pojedinačne slučajeve i mali broj inficiranih, tražimo načina kako da se ljudima olakša život, kako da se ekonomija pokrene i kako da uspostavimo neko novo normalno, a da ostanemo odgovorni", kazala je.



Na pitanje je li onda na izbore neće moći svi, bez obzira na maskicu, Markotić je kazala da ona "nema što govoriti o izborima".



"Nisam nadležna ni za kakve izbore. Za izbore je nadležan DIP. Kad i ako ono odluči da će biti izbori, onda će uputiti, pretpostavljam prema epidemiloškoj službi, da se daju okviri za ponašanje i djelovanje koji će ovisiti o epidemiološkoj situaciji koja će tada biti. Niti jedan liječnik niti epidemiolog, a najmanje ljudi u ovom Stožeru, kao što je kolega Capak i svi mi liječnici... Epidemiolozi su danima i noćima pisali sve te upute i smjernice da bi situacija bila dobra i sigurno su to zadnji ljudi koji će učiniti bilo što situacija ne bude dobra. Prema tome, sve aktivnosti koje se odvijaju u ovoj državi, kad netko traži savjet epidemiologa, bit će dat taj savjet po pravilima struke", kazala je.

Na pitanje da su članove Stožera na početku građani doživljavali gotovo kao superheroje, a sada se ta percepcija promijenila i Stožer se sve više naziva političkim, Markotić je odgovorila da nema osjećaj da gube povjerenje građana.



"Povjerenje građana ne gubimo jer nama pristižu u dnevnim kontaktima jako puno potpore. Čak mnogi građani pokušaj politizacije Stožera ne doživljavaju dobro jer im se to ne sviđa. Nas i dalje doživljavaju kao stručnjake. Mi smo to, bili smo prije mjesec dana kada je bila kriza i kada su se svi bojali i čekali što ćemo reći i kako ćemo pomoći. To smo radili tada, a to radimo i sada i radit ćemo dok bude trajala opasnost. A onaj tko radi politiziciju, zna zašto ju radi, ali to nema veze s nama", kazala je Markotić.



Na pitanje tko kontrolira testiranja u privatnim klinikama gdje se oni mogu platiti kazala je da sve druge stvari privatne institucije rade profesionalno pa ne vidi razlog zašto tako ne bi bilo i kod testiranja na covid-19. "O tome ovisi njihov opstanak na tržištu i njihov kredibilitet, moral, licenca. Kako saznati koji su testovi najbolji na tržištu? svjetska zdravstvena organizacija i neke druge međunarodne institucije daju na svojim web stranicama informacije o kvaliteti testova isto tako se može konaktirati i naša Klinika oko testova koje smo mi isprobali ili HZJZ", zaključila je.