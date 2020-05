Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević", Alemka Markotić gostovala je u RTL-u Danas

Premijer Andrej Plenković je danas kazao da smo odnijeli pobjedu u prvom valu. "Ja ću biti još malo oprezna s proglašenjem pobjede. No, jako blizu smo pobjede i učinili smo izvrsnu stvar jer kao što vidite hvale nas i susjedne zemlje i cijeli svijet. A mislim da brojevi sami za sebe pokazuju da smo svi zajedno doista napravili jednu veliku stvar, cijeli hrvatski narod, mediji koji su to prenosili, Stožer i stručnjaci koji smo morali davati raznorazne upute, Vlada koja je morala sve to koordinirati i davati povjerenje nama stručnjacima. Mislim da je cijela zemlja napravila jednu ogromnu i dobru stvar", kazala je Markotić.

Virologinja iz Srbije Ana Gligić danas je kazala da drugog vala koronavirusa neće biti. "Zahvalila bih se profesorici Ani Gligić. Ona je vrhunski virusolog i zahvaljujem se na pohvalama koje je uputila i meni osobno i Klinici i cijeloj Hrvatskoj. Dala je puno dobrih izjava i opservacija o svemu tome. I mi smo cijelo govorili da je jedan od scenarija da se virus može ponašati kao sariji brat virusa Sars i odjednom odustati i odlučiti da se dalje ne širi na način kako se on širio i kako se ponašao. Ipak nas to upozorava da moramo još biti oprezni. Dvije stvari su jako važne za takvu procjenu. A to je hoće li se cijeli svijet uspjeti negjde do jeseni većim dijelom osloboditi tog virusa. Imamo još zemalja gdje imamo eksponencijalni rast. S druge strane, u obzir treba uzeti velike fluktuacije stanovništva, putovanja zbog turizma i ekonomije i svega drugog. Danas, bez problema, u roku sedam ili osam sati možete doći s jednog kraja svijeta na drugi i prensete što god hoćete", kazala je Markotić.

"Bila bih oprezna i rekla da još uvijek postoji visoka vjerojatnost i drugog vala, ali i ovo što je rekla profesorica Gligić", kazala je Markotić za RTL Danas.