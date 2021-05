Marko Jelić je na prošlim izborima srušio Josipu Rimac, a sada juriša na fotelju Gorana Pauka: Klijentelizam i stranačka podobnost pojeli su sukus naše države

Aktualni gradonačelnik Knina i kandidat za šibenskog-kninskog župana Marko Jelić na nedjeljnim lokalnim izborima izborio je ulazak u drugi krug sa aktualnim HDZ-ovim županom Goranom Paukom.

Županija je u značajno lošijoj situaciji, dodao je.

'Klijentelizam i stranačka podobnost pojeli su sukus naše države, ali i regionalnih i lokalnih samouprava. To je razlog zbog kojeg su se ljudi odselili odavdje, jer su upali u duboku apatiju i zaključili da ne mogu promijeniti svijet oko sebe, a to nije dobro. Ljudsko biće mora moći doći do izražaja, a ono to ne može – ako mu to ne dozvoljavate', kazao je Jelić.

Pojasnio je da se klijentelizam zasniva na tome da ni jedno radno mjesto, od čistača ulica, koje iznimno cijenim – bez mene kao gradonačelnika se može, a bez njih se ne može, to bi se vrlo brzo vidjelo, do direktora javnih tvrtki, sve je bilo složeno isključivo po stranačkoj osnovi i pripadnosti.

'A tako je bilo i u županiji, no to ne može tako. Jednaki ljudi mogu doći do izražaja i stvarati nova dobra, a to se ovdje nije događalo”, kazao je Jelić.

Rimsko carstvo nisu uništili barbari, uništili su ih sami Rimljani jer su počeli kupovati državne funkcije”, rekao je Marko Jelić.

U prošla dva tjedna je u Kninu i Šibeniku bilo mnogo visokih funkcionera, no njemu se, kaže, nitko nije javio.

“Meni nije jasno čiji su to ministri, čija je to vlada – vlada HDZ-a ili svih građana. Ako je ovih prvih, neka ih samo oni onda financiraju. Ako je vlada svih ljudi, onda se prema svima trebaju odnositi jednako. To je krivi pristup i mi politički moramo evoluirati. Davati podršku s pozicije moći nije u redu, no to, očigledno, nije baš imalo efekta, jer bi rezultat bio drugačiji”, rekao je Marko Jelić.

