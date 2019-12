Marić podvlači crtu: 'Ne možete učiniti sve zadovoljnima, moja je zadaća učiniti sve nezadovoljnima'

Kraj je godine i svi podnose račune. Zbrajaju se dobre i loše odluke i propuštene prilike. Kako je potrošen novac poreznih obveznika i na što. U Drugoj strani, ekskluzivno za HRT, račun je podnio osobno ministar financija Zdravko Marić.

Kaže kako se vlada do sada bavila monetarnom i fiskalnom politikom i te su mjere davale određene rezultate, ali se sada fokus sve više treba preusmjeravati na strukturne reforme.



'Trebamo se voditi što je više moguće tržišnim principima, da se gledaju poslovne performanse, da se uvode indikatori, kojima možemo pratiti i trendove u samom poduzeću ali i usporedbu, ako nemamo u Hrvatskoj, onda ćemo gledati međunarodnu. Dakle sve su to stvari o kojima moramo voditi brigu. Mogućnosti proračuna u razvojnom smislu sada su u onom dijelu kapitalnih investicija financiranih iz EU fondova. Međutim veliki potencijal postoji u državnim poduzećima', ustvrdio je Marić.



'Pojam privatizacija među Hrvatima nikad nije bio popularan zato što se evociraju samo negativne konotacije onoga iz prošlosti. Mi zaboravljamo pozitivne stvari toga. Imamo čitav niz pozitivnih primjera. Dat ću vam jedan dobar primjer - uzmite primjer brodogradilišta ili problematičnih poduzeća. Dakle do jučer, tema privatizacije je vrlo teško prihvatljiva. Međutim kad voda dođe do grla, počne ulaziti u grlo onda nam je sasvim normalno reći da nam je izlaz iz toga plan restrukturiranja i pronalazak strateškog partnera', rekao je.



Komentirajući činjenicu da svaki mjesec u 1. mirovinskom stupu nedostaje od 130 do 140 milijuna eura Marić je kazao kako je sve u sastavnicama proračuna. To je izazov - pomiriti nepomirljive stvari.



'Ne možete učiniti sve zadovoljnim, moja je zadaća učiniti sve nezadovoljnima', zaključio je.



'Vrlo često su nas učili da rast plaća treba pratiti rast produktivnosti. U realnom sektoru to se lakše može mjeriti. u državnoj i javnoj upravi je to teže, ali postoje parametri. Npr. rezultati državne mature i PISA testovi su pokazali da tu ima prostora za napredak. Politika plaća treba bio sastavni dio ukupnog paketa, a ne samo taj dio. Drago mi je što su nakon štrajka učitelja i cijelog procesa, građani naučili kako se ta plaća formira i što su nam se svima otvorile oči', kazao je Marić govoreći o plaćama u javnom i državnom sektoru i nedavnom štrajku prosvjetnih radnika. Dodao je da su štrajkovi legitimno pravo svih, ali da je u ovom trenutku to otišlo predaleko. Zna li država koliko plaća sve one koje plaća?



'Registar zaposlenih u javnom sektoru i COP je veliki projekt. Vodi ga Fina. Obuhvaća osnovice, koeficijente i materijalna prava. Ali uvijek treba nešto više. Zato nam treba temeljita analiza za iskorak i reformska mjera da se sve to poboljša', rekao je Marić. S tim u vezi kazao je kako ni on nije puno više pametniji ni od nekih svojih prethodnika koji su sigurno imali posla sa sličnim temama. Ali i upitao: Zašto neke stvari nisu 'sređene' ranije.