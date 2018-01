Maras otvorio dušu o napuštanju politike: Ima li sve ovo smisla?

Nije tajna da je SDP-ov Gordan Maras aktivan na društvenim mrežama, no jutros je Facebooku otvorio dušu i otkrio kako je posljednjih dana razmišljao o napuštanju politike

Osvrnuo se i na stanje u SDP-u. 'Sa druge strane nisam zadovoljan kada vidim da neki moji kolege slabo pariraju našim političkim protivnicima, ali to kao da ih ne brine. Imam osjećaj da bi rađe vodili stranku od 10 posto nego bili obični članovi one koji ima potporu 40 posto naših sugrađana. Kao da misle samo na sebe. Ja nisam takav. Meni je politika prvenstveno odgovornost prema vama i emocija. Dajem se u svoj posao 100 posto. Nikada vas ne bi izdao i sve ću napraviti da moja stranka bude bolja. Ne radi sebe, naših članova, nego radi vas i budućnosti naše djece', poručio je Maras .

Upravo zbog toga odlučio je ostati u politici. 'Zato sam odlučio da ću ostati, raditi za vas kao nikada do sada. Možda će nekom biti krivo, ali ja se ne predajem i vjerujte mi da ću uspjeti. Bez obzira na to koliko politika bila surova, ponekad nesposobna i koliko se činila besmislena. Dok god me podržavate, ja sam vaš i vi ste moji. Bez kalkulacije, zadrške i fige u džepu. Za bolji Zagreb, Hrvatsku i bolju budućnost naše djece! Tražim sada vašu podršku i nadam se da ću je dobiti!', poručio je Maras, koji je kandidat za predsjednika zagrebačke organizacije SDP-a.