Olujno nevrijeme stiglo u Hrvatsku, kod Siska srušena stabla, naselja ostala bez struje

Prognoza za ponedjeljak

Promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja i vrlo nestabilno. Mjestimice kiša, moguće i obilnija, osobito na zapadu. Ponegdje i jače izraženi pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je vrlo vjerojatno i grmljavinsko nevrijeme. Povremeno umjeren jugozapadnjak, u središnjim i istočnim predjelima uz nestabilnosti će okrenuti na prolazno jak do olujan sjeverozapadnjak. Na Jadranu umjereno jugo i jugozapadni vjetar, uz nevere ponegdje i olujan. Najniža temperatura zraka od 18 do 21, a na Jadranu od 20 do 25 °C. Najviša uglavnom između 26 i 31, a na obali i otocima 28 i 32 °C.