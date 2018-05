Maras: HDZ je besraman; Bačić: I vi ste kao ministar hvalili Todorića

I treći radni dan plenarne sjednice u sabornici se skupilo svega dvadesetak zastupnika, no ovaj put se rasprava, na spomen Agrokora, u trenutke ipak užarila

Nastavio je Maras i u svom izlaganju u ime kluba SDP-a. 'Ovo ponašanje HDZ-ovo oko Agrokora će imati nesagledive fiskalne posljedice na RH i hrvatski proračun i to je vrlo važna tema i žao mi je i na tome inzistiram. Naši građani uopće ne znaju da takvo tijelo (op.a. Povjerenstvo za fiskalnu politiku) postoji koje je vrlo važno, koje bi trebalo imati jednu značajnu ulogu i koje bi moralo upozoravati na ove stvari. Kada dođe Franck i tuži Hrvatsku za 500 milijuna kuna jer je gospodin Plenković napravio to da njegov interesni krug gospođe Martine Dalić preuzme cijeli Agrokor i radi tamo što god želi godinu i 3 mjeseca, onda neće oni doći gospodinu Plenkoviću, gospodinu Bačiću da te novce plati nego će te novce platiti naši umirovljenici i naši građani koji pune hrvatski proračun', poručio je Maras.

Prozvao je pritom i zastupniek manjina. 'Nejasno je uopće kako je moguće preko noći promijeniti stav od toga da nećete podržati gospođu Martinu Dalić kao što su neki zastupnici nacionalnih manjina do sutra podržati ćemo je s dvije ruke u zraku. To su stvari koje nemaju veze sa zaštitom manjina', rekao je Maras.

Agrokora se spomenuo i Mostov Nikola Grmoja. 'Jedna od zadaća Povjerenstva za fiskalnu politiku je utvrđivanje nastanka katastrofe, odnosno postojanje većih gospodarskih poremećaja koji imaju značajan utjecaj na financijsko stanje općeg proračuna. Jesmo li čuli od tog Povjerenstva iti jednu riječ o situaciji oko Agrokora? Jesu li se oglasili…', krenuo je Grmoja no odmah je od predsjedavajućeg Furija Radina dobio upozorenje, a kasnije i opomenu jer se nije držao teme i govorio o Agrokoru.

Opomena je kasnije stigla i samog Marasa, a dobio je i odgovor HDZ-ovog Damira Felaka. 'Vi ste ovdje puno toga izrekli, a najmanje onoga što je vezano uz samu temu. Prozvali ste zastupnike HDZ-a da mirno promatraju procese u Agrokoru, naglašavajući da su oni negativni i da se tu radi o nekakvom možebitnom kriminalu. Zadnje ste rekli da se ne vraćamo u prošlost nego da gledamo u budućnost, ali ono što je najbitnije za nas i za naše birače je sadašnjost. Sadašnjost gdje je problem Agrokora eskalirao, a vi ste za njega vrlo dobro znali kao ministar i niste ništa poduzimali. To je ono ključno u cijeloj priči. HDZ radi najbolje što može da taj problem riješi i nadamo se svi da ćemo ga i riješiti. A vi se ponašate po onom principu što gore to bolje, jer zbog politikantskih razloga vama bi odgovaralo da Agrokor propadne, da dođe do stečaja, da ode 30 i nešto tisuća ljudi na ulicu i da za to okrivite HDZ-ovu vladu, onda biste vi bili presretni. To je vaša politika', poručio je Felak.

Replicirao mu je Maras. 'Vi ne znate šta je meni u interesu, meni je u interesu da se Vlada ponaša odgovorno i da ne koristi situaciju kako je sada koristi, a to je da krug ljudi oko Vlade zarađuje enormne novce. Dosta je hrvatskim građanima dobronamjernosti, dobrih želja ideja HDZ-a. To smo gledali '90-ih u privatizaciji, ajmo iz socijalističkog u kapitalističko na brzinu, pa se isprivatiziralo sve skupa. To smo gledali za vrijeme Sanadera, Fimi medije, to gledamo sada u Agrokoru i Texo menagementu. Toga je hrvatskim građanima dosta', kazao je Maras.