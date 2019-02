Mara Tomašević priložila fotografije ozljeda: Bilo je toga cijeli život

U Slavonskom Brodu u srijedu je nastavljeno suđenje Alojzu Tomaševiću, županu Požeško-slavonske županije za obiteljsko nasilje i nanošenje ozljeda supruzi Mari Tomašević

Današnje je ročište trajalo tek pola sata, a svjedočila je kolegica Mare Tomašević.

Mara Tomašević sudu je predala fotografije koje dokazuju, kako je rekla, da je bila žrtva nasilja, javlja N1.

"Radi se o ozljedama koje sam imala, na oku, na nozi, na rukama, na licu, to su te ozljede i jedan naš razgovor gdje on meni prijeti da će me ubiti", rekla je o fotografijama nastalima 2016. i 2017. godine.

"One koje su nastale prije, to oni ne uzimaju u obzir, a bilo je toga cijeli život", rekla je Tomašević.

Sljedeće ročište očekuje se u ožujku.