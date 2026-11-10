Mamićeva bivša supruga na sudu: 'Vekiću je davao novac, rekao mi je...'

" Vekiću je davao novac , rekao mi je to. Kada se jednom vratio iz Osijeka, rekao mi je da je odnio, ako se dobro sjećam, 300.000 eura u gotovini", posvjedočila je Kruljac.

Svjedokinja, koja je bila u braku s Zdravkom Mamićem do 2023. godine, dodala je da je njezin bivši suprug očekivao oslobađajuću presudu. "Očekivao je povoljnu presudu jer je mislio da nije kriv, ali i zato što su mu to obećali", dodala je.

Kruljac je ispričala i da je upoznala suca Vekića i njegovu prijateljicu Natašu Sekulić kada ih je Mamić pozvao na večeru u njihovu kuću na Tuškancu. Iskazivala je i o druženju s drugim sucima na proslavi rođendana odvjetnika Veljka Miljevića u Buševcu.

Također, svjedokinja je istaknula da je njezin bivši suprug platio Vekiću zajedničko putovanje u Dubai te da je na svim tim druženjima jedna od tema bila suđenje Mamiću zbog izvlačenja novca iz GNK Dinamo. Prema optužnici, braća Zdravko i Zoran Mamić isplatili su sucima najmanje 370.000 eura mita, a podmićivali su ih skupocjenim darovima, plaćanjem luksuznih ljetovanja te putovanjima u inozemstvo.

Ulogu u prenošenju novca sucima imao je osječki poduzetnik Drago Tadić koji je priznao krivnju i detaljno opisao kako je i gdje sucima predavao Mamićev novac.

Optužnicom je obuhvaćena i Vekićeva prijateljica Nataša Sekulić, koju se tereti da je s Vekićem skrivala novac u bankovnom sefu te kupovala nekretnine i automobile kako bi zametnula trag korupciji.