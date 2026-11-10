Mamićeva bivša supruga na sudu: 'Vekiću je davao novac, rekao mi je...'

Svjedočenjem Marine Kruljac koja je potvrdila da je njezin bivši suprug Zdravko Mamić dao sucu Zvonku Vekiću 300.000 eura u gotovini, u utorak je na zagrebačkom Županijskom sudu nastavljeno suđenje osječkim sucima Vekiću, Darku Krušlinu i Anti Kvesiću koji su optuženi za primanje mita od odbjeglog Mamića
"Vekiću je davao novac, rekao mi je to. Kada se jednom vratio iz Osijeka, rekao mi je da je odnio, ako se dobro sjećam, 300.000 eura u gotovini", posvjedočila je Kruljac.
Svjedokinja, koja je bila u braku s Zdravkom Mamićem do 2023. godine, dodala je da je njezin bivši suprug očekivao oslobađajuću presudu. "Očekivao je povoljnu presudu jer je mislio da nije kriv, ali i zato što su mu to obećali", dodala je.
Kruljac je ispričala i da je upoznala suca Vekića i njegovu prijateljicu Natašu Sekulić kada ih je Mamić pozvao na večeru u njihovu kuću na Tuškancu. Iskazivala je i o druženju s drugim sucima na proslavi rođendana odvjetnika Veljka Miljevića u Buševcu.
Također, svjedokinja je istaknula da je njezin bivši suprug platio Vekiću zajedničko putovanje u Dubai te da je na svim tim druženjima jedna od tema bila suđenje Mamiću zbog izvlačenja novca iz GNK Dinamo. Prema optužnici, braća Zdravko i Zoran Mamić isplatili su sucima najmanje 370.000 eura mita, a podmićivali su ih skupocjenim darovima, plaćanjem luksuznih ljetovanja te putovanjima u inozemstvo.
Ulogu u prenošenju novca sucima imao je osječki poduzetnik Drago Tadić koji je priznao krivnju i detaljno opisao kako je i gdje sucima predavao Mamićev novac.
Optužnicom je obuhvaćena i Vekićeva prijateljica Nataša Sekulić, koju se tereti da je s Vekićem skrivala novac u bankovnom sefu te kupovala nekretnine i automobile kako bi zametnula trag korupciji.