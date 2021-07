Odvjetnik objasnio zašto je Zdravko Mamić platio 45 milijuna duga državi

Odbjegli nogometni moćnik Zdravko Mamić državi je namirio 52 milijuna kuna na što ga je obvezala pravomoćna presuda osječkog Županijskog suda za izvlačenje novca iz Dinama, nakon sporazuma koje je zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo sklopilo s njegovom suprugom.

'Zdravko Mamić mi je upravo priopćio to da je sporazum postignut, da je on i efektuiran dakle izvršen i da je novac uplaćen u državni proračun', kazao je odvjetnik Zdravka Mamića Veljko Miljević za RTL Danas i dodao: 'Zdravko Mamić je znao da nakon što presuda postane pravomoćna, dolazi do realne mogućnosit pokretanja prisilnog izvršenja, te presude koje se sad u hrvatskom pravu zove ovrha, i da može doći do ovrhe i da ovrha zaista može prouzročiti kod njegove najuže obitelji kod supruge i djece i velike psihičke traume i sve ono što je s tim vezano, komplikacije i sve, tako da je on već dulje vremena zauzeo stav da će on to pokušati izmiriti.'