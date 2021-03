Malenica: Neshvatljivo mi je da Milanović neće poštivati Ustav i zakone

Ministar pravosuđa Ivan Malenica komentirao je predsjednikove izjave i sve ostale probleme koji su isplovili oko izbora za predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda

'Zakon o sudovima je jasan. On je razradio ustavnu ovlast predsjednika Republike kao što je razradio i Zakon o pomilovanju, ustavnu ovlast predsjednika republike u području pomilovanja i zapravo je 2018. godine pojedini SDP-ovi zastupnici su podržali izmjene Zakona o sudovima i sad ne vidim razloga što se u međuvremenu promijenilo da se promijenio taj stav. Dakle, željelo se uvesti određena doza transparentnosti, prisustvo javnosti, to je određeni i demokratski standard zapravo i šira javnost, ali i oni koji o tome odlučuju mogu vidjeti tko su kandidati koji ispunjavaju uvjete, da mogu vidjeti program rada, dakle kroz javni poziv se uveo i program rada', kazao je Malenica u RTL Direktu .

Upitan što se događa ako se nitko ne javi na taj natječaj i što se događa ako predsjednik nikoga s tog popisa ne predloži Saboru Malenica je kazao da niti jedan zakon nije apsolutno savršen, ali da ako ćemo tumačiti to u duhu zakona ili Ustava, ako se nitko ne javi na javni poziv ili ako predsjednik ne želi predložiti niti jednog kandidata koji se javio na javni poziv, tada može obavijestiti Državno sudbeno vijeće koje je raspisalo javni poziv da ponovno raspiše javni poziv.

'Sad se postavlja pitanje da li je oba sama činjenica da je predsjednika predložio kandidatkinju koja se nije javila na javni poziv govori da zapravo ne želi predložiti i nije zadovoljan s i jednim od kandidata koji se javio na javni poziv to ćemo sad vidjeti od Hrvatskog sabora odnosno Državnog sudbenog vijeća kako tumači tu činjenicu', kazao je Malenica.

Na pitanje znači li to da će Sabor zatražiti tumačenje Državnog sudbenog vijeća odgovorio je niječno.

'Ne, nego ja govorim samo da ta činjenica da nije predložio niti jednog od kandidata, da li to znači da samim time nije zadovoljan s tim kandidatima odnosno da li to automatski znači da se može tražiti ponovno raspisivanje javnog poziva', pojasnio je Malenica.

Međutim , postavilo se pitanje što ako predsjednik ne bude poštivao Zakon o sudovima na što ministar nije imao odgovor.

'Pa meni je to stvarno neshvatljivo da predsjednik neće poštovati zakon. On se obvezao na poštivanje Ustava i zakona. Ono što sam ja isticao zapravo da on u najmanju ruku ako nije zadovoljan s kandidatima može obavijestiti Državno sudbeno vijeće o tome da se ponovno raspiše poziv. e sad, hoće li se profesorica Đurđević javiti na javni poziv to sad sve ovisi o njoj', kazao je Malenica i dodao da u slučaju spriječenosti i odsutnosti zamjenik mijenja predsjednika Vrhovnoga suda, ali da on mislli da ćemo do sredine srpnja imati predsjednika Vrhovnoga suda.