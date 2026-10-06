Makarska dobiva centar za podršku djeci i odraslima s poteškoćama: 'Potreba već desetljećima'

Realizacijom projekta proširit će se dostupnost socijalnih usluga na području Makarskog primorja, ponajprije kroz ranu razvojnu i psihosocijalnu podršku te usluge za djecu i odrasle osobe s teškoćama. Prema projekcijama, novi centar u početku će obuhvatiti između 70 i 80 korisnika.

Ugovor o sufinanciranju vrijedan 671.000 eura potpisali su Grad Makarska i općine Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora i Gradac. Riječ je o rekonstrukciji objekta bivše Crkve Kraljice mira, koji je za ovu namjenu ugovorom o zakupu ustupila Splitsko-makarska nadbiskupija.

"Za ovakvim centrom na našem području postoji potreba već desetljećima i zato je važno što danas više ne govorimo o obećanjima, nego o konkretnom rješenju“, rekao je gradonačelnik Makarske Zoran Paunović. Cilj je, dodao je, da građani Makarskog primorja, što bliže mjestu u kojem žive, dugoročno imaju stručne i kvalitetne socijalne usluge.