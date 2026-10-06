Makarska dobiva centar za podršku djeci i odraslima s poteškoćama: 'Potreba već desetljećima'

Grad Makarska i pet općina Makarskog primorja potpisalo je u utorak ugovor o o sufinanciranju rekonstrukcije buduće ispostave Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači u Makarskoj, što će građanima omogućiti bolju dostupnost usluga za djecu i odrasle s teškoćama.
Realizacijom projekta proširit će se dostupnost socijalnih usluga na području Makarskog primorja, ponajprije kroz ranu razvojnu i psihosocijalnu podršku te usluge za djecu i odrasle osobe s teškoćama. Prema projekcijama, novi centar u početku će obuhvatiti između 70 i 80 korisnika.
Ugovor o sufinanciranju vrijedan 671.000 eura potpisali su Grad Makarska i općine Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora i Gradac. Riječ je o rekonstrukciji objekta bivše Crkve Kraljice mira, koji je za ovu namjenu ugovorom o zakupu ustupila Splitsko-makarska nadbiskupija.
"Za ovakvim centrom na našem području postoji potreba već desetljećima i zato je važno što danas više ne govorimo o obećanjima, nego o konkretnom rješenju“, rekao je gradonačelnik Makarske Zoran Paunović. Cilj je, dodao je, da građani Makarskog primorja, što bliže mjestu u kojem žive, dugoročno imaju stručne i kvalitetne socijalne usluge.
Ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači iz Splita Snježana Čotić rekla je da su dosad na području Makarskog primorja bile dostupne usluge boravka za odrasle osobe s invaliditetom i organiziranog stanovanja. „Uz boravak za djecu s teškoćama i odrasle osobe, usluge ćemo proširiti i na djecu do sedme godine kroz ranu razvojnu i psihosocijalnu podršku“, istaknula je Čotić.
Grad Makarska i pet općina u travnju prošle godine potpisali su predugovor kojim su definirali zajedničko sufinanciranje projekta razmjerno broju stanovnika. U međuvremenu je provedena javna nabava i odabran izvođač radova, a postupak opremanja centra preuzelo je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.