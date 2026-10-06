Misterij mrtvog muškarca kod Pitomače dobio obrat

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje smrti 50-godišnjaka čije je tijelo u subotu pronađeno na makadamskom putu kod Male Črešnjevice, nedaleko od Pitomače. Za njegovo ubojstvo osumnjičen je 31-godišnjak za kojeg policija sumnja da je upravljajući traktorom udario pješaka, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja
Policijska uprava virovitičko-podravska dojavu o pronađenom mrtvom muškarcu zaprimila je u subotu, 3. listopada, u 19.19 sati.
Tijelo je pronađeno na makadamskom putu kod Male Črešnjevice na području Općine Pitomača.
Uslijedilo je opsežno kriminalističko istraživanje koje su proveli policajci Službe kriminalističke policije PU virovitičko-podravske i Policijske postaje Pitomača, u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Bjelovaru.
Policija ga sumnjiči za ubojstvo
Istražitelji sada sumnjaju da se otprilike 50 minuta prije pronalaska tijela, oko 18.30 sati, dogodilo ubojstvo. Prema policiji, 31-godišnjak je upravljao traktorom kojim je na makadamskom putu udario u tijelo 50-godišnjeg pješaka.
Muškarac je preminuo na mjestu događaja.
Policija zasad nije objavila što je prethodilo događaju niti je iznijela detalje zbog kojih slučaj pravno kvalificira kao kazneno djelo ubojstva, a ne kao prometnu nesreću.
Osumnjičeni 31-godišnjak je uhićen te je nakon kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru, predan pritvorskom nadzorniku.