Misterij mrtvog muškarca kod Pitomače dobio obrat

Policijska uprava virovitičko-podravska dojavu o pronađenom mrtvom muškarcu zaprimila je u subotu, 3. listopada, u 19.19 sati.

Tijelo je pronađeno na makadamskom putu kod Male Črešnjevice na području Općine Pitomača.

Uslijedilo je opsežno kriminalističko istraživanje koje su proveli policajci Službe kriminalističke policije PU virovitičko-podravske i Policijske postaje Pitomača, u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Bjelovaru.

Policija ga sumnjiči za ubojstvo

Istražitelji sada sumnjaju da se otprilike 50 minuta prije pronalaska tijela, oko 18.30 sati, dogodilo ubojstvo. Prema policiji, 31-godišnjak je upravljao traktorom kojim je na makadamskom putu udario u tijelo 50-godišnjeg pješaka.

Muškarac je preminuo na mjestu događaja.

Policija zasad nije objavila što je prethodilo događaju niti je iznijela detalje zbog kojih slučaj pravno kvalificira kao kazneno djelo ubojstva, a ne kao prometnu nesreću.

Osumnjičeni 31-godišnjak je uhićen te je nakon kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru, predan pritvorskom nadzorniku.