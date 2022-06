Mađarska nudi potencijalnu rutu za izvoz žitarica iz Ukrajine

Mađarska je ponudila svoj teritorij kao potencijalnu rutu za izvoz žitarica iz Ukrajine, budući da su uobičajene rute putem Crnog mora blokirane, kazao je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto u ponedjeljak.

Ukrajina je bila veliki svjetski proizvođač žitarica i uljarica, no izvoz joj se drastično smanjio otkad ju je Rusija napala 24. veljače.

Szijjarto je kazao da je Mađarska ponudila svoj teritorij kako bi omogućila da hrana iz Ukrajine dospije kamo bi trebala, "uglavnom do Sjeverne Afrike i Bliskog istoka".

Mađarski šef diplomacije koji je izašao s tim prijedlogom na sastanku ministara vanjskih poslova EU-a nije naveo koju bi količinu žitarica Ukrajina mogla izvesti putem Mađarske, no dodao je da se u svrhu rasterećenja mogu aktivirati dva logistička čvorišta na istočnoj granici Mađarske.

"Ako se neka vrsta žitarica i drugih proizvoda bude izvozila iz Ukrajine do Bliskog istoka ili Sjeverne Afrike putem Mađarske, to se može postići u kratkome roku.", kazao je Szijjarto. "Željeznicom se brzo može doći iz Mađarske do luka u jugoistočnoj Europi."

Szijjarto je kazao da je Mađarska također ponudila svoje prijevozne kapacitete za ukrajinske žitarice.

Ministar je također naglasio da Mađarska ne očekuje nikakve poremećaje u opskrbi države ruskim plinom.