Macronov stari mentor nije štedio riječi: 'On je narcis i najgori francuski predsjednik!

Postojalo je vrijeme u kojem je Alain Minc pjevao hvalospjeve francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu, uspoređujući ga s Napoleonovim generalima: za njega je on bio izvanredno biće blagoslovljeno i talentom i srećom. No stvari su se u međuvremenu promijenile

Osam godina kasnije njegov bivši mentor i utjecajni politički savjetnik kaže da je on 'najgori' predsjednik od osnutka francuske Pete Republike 1958. Minc kaže da je Macrona njegov narcizam doveo do nepromišljenih odluka koje su 'ugrozile francuske institucije' i ojačale krajnju desnicu uoči predsjedničkih izbora 2027. godine. 'Macron ostavlja zemlju u puno gorem stanju nego kad je preuzeo vlast', rekao je u intervjuu za Politico. 'Nakon njega politički krajolik u Francuskoj možda će biti trajno nestabilan. To je neoprostivo.'

Minc, utjecajni poslovni čovjek koji je savjetovao više francuskih predsjednika, još od Francoisa Mitterranda u 1980-ima, bio je jedan od Macronovih najranijih podupiratelja. 76-godišnjak ga je savjetovao prije njegove pobjede 2017. godine i tijekom prvog mandata, za koji kaže da nije bio tako loš. No u međuvremenu su se njihovi odnosi ohladili. Vjeruje da je Macron napravio niz pogrešaka i okružio se 'nevjerojatno prosječnim timom', a prestali su komunicirati nakon što je prošle godine nepromišljeno raspisao prijevremene izbore. Njegove kritike znatno su osobnije od onih bivših premijera Gabrijela Attala i Edouarda Philippa, a oni su također kritizirali Macrona tijekom političke krize. Po Mincu, njegove pogreške nakon reizbora 2022. godine imaju korijen u narcizmu jer predsjednik vjeruje da je dovoljno pametan i lukav da riješi svaki problem. 'Macron je u fazi poricanja stvarnosti... Pregažen je vlastitom psihologijom', rekao je Minc.

Macron je prema Mincu odbio priznati da je on 'problem' i da bi se radi izlaska iz političke krize trebao povući iz domaće politike te se okrenuti međunarodnim pitanjima. Iako je posljednjih godina bio više usmjeren na vanjsku politiku, odbio je pustiti kontrolu nad domaćim pitanjima, što se jasno vidjelo prošlog mjeseca, kada je ponovno imenovao Sebastiena Lecornua za premijera, samo nekoliko dana nakon što ga je ovaj navodno podnio ostavku. Što se tiče naslijeđa, francuski birači jednako su nezadovoljni Macronovim drugim mandatom, iako ne dijele Mincovu dijagnozu. Nedavno istraživanje pokazalo je da je njegova popularnost pala na razinu koju je imao njegov prethodnik Francois Holland, najmanje popularan predsjednik u zadnjih 50 godina u Francuskoj. Macronova iznenadna pojava s novim centrističkim pokretom razbila je stari dvostranački sustav i zauvijek promijenila političku scenu u Francuskoj, ali Minc tvrdi da on potiče razbijanje političkog krajolika, zanemarujući svoju centrističku stranku i odbijajući nužna koalicijska partnerstva.

Emmanuel Macron Izvor: EPA / Autor: LUDOVIC MARIN / POOL







