Macron: 'Reakcije u muslimanskom svijetu posljedica su gomile laži. U nekim zemljama karikaturistima su lomili ruke, a novinare ubijali i trpali u zatvor. To nije slučaj u Francuskoj'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron osudio je u subotu "manipuliranje nekih političkih i vjerskih čelnika" njegovim izjavama o Muhamedovim karikaturama koje su mogle navesti na zaključak da te karikature "dolaze od francuske vlade" i da su uperene protiv islama

Emmanuel Macron je dodao da razumije da muslimani mogu biti "zgroženi" Muhamedovim karikaturama, ali da to ne opravdava nasilje, u razgovoru za mrežu Al Džaziru koja je veoma gledana u muslimanskom svijetu gdje su zaredali prosvjedi protiv karikatura.

"Reakcije u muslimanskom svijetu posljedica su gomile laži i činjenice da su ljudi povjerovali da i sam odobravam te karikature (...) Zagovaram slobodu pisanja, mišljenja i crtanja u mojoj zemlji jer mislim da je to važno, da je to pravo, da su to naše slobode", istaknuo je francuski predsjednik u razgovoru za Al Džaziru.

"To ne znači da osobno podupirem sve što se kaže i što se nacrta", dodao je.