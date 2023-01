Macron i Sanchez u Barceloni: 'Pozdravljamo zelenu tranziciju, ali ona ne smije dovesti do deindustrijalizacije Europe'

Američki napori da se unaprijedi zelena tehnologija ne bi trebali dovesti do gašenja europske industrije, rekao je španjolski premijer Pedro Sanchez u četvrtak nakon potpisivanja novog bilateralnog sporazuma s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Barceloni

"Pozdravljamo činjenicu da se Sjedinjene Američke Države pridružuju zelenoj tranziciji, no moramo postići sporazum kako ova tranzicija ne bi dovela do deindustrijalizacije Europe", rekao je Sanchez na zajedničkoj konferenciji za novinare s Macronom. Macron je u vezi IRA-e izjavio da je važno "reagirati vrlo proaktivno". "Trebamo ubrzati našu zelenu tehnologiju i našu strategiju 'Made in Europe'", rekao je.

Madrid je objavio da novi sporazum o prijateljstvu i suradnji podiže bilateralne odnose na razinu koju Španjolska ima samo s Portugalom i da je u skladu sa sličnim francusko-njemačkim sporazumom. Obje strane su pristale surađivati radi snažnije obrane europskih granica i interesa, naglašavajući da će to ići ruku pod ruku s članstvom u NATO savezu.