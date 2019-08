Ludi za oružjem: U idućih deset godina od vatrenog oružja stradat će milijun Amerikanaca

Tri masovna ubojstva u sedam dana na prijelazu iz srpnja u kolovoz samo su neka u nizu bizarnih tragedija američkog društva. Američka fatalna sramota. U sjevernoj Kaliforniji troje mrtvih. U teksaškom El Pasu 20 mrtvih i 26 ranjenih, u Daytonu u Ohiju devet mrtvih i 16 ranjenih. Što su uzroci i što će se učiniti sada kada je stanje gore nego rijetko gdje

No ovakva istraživanja govore o posljedicama, ne o pravim uzrocima, jer sve teorije – piše The New York Times – na kraju dovode do istog zaključka: jedina varijabla koja može objasniti visoku stopu masovnih ubojstava vatrenim oružjem u Americi jeste astronomska količina vatrenog oružja u privatnim rukama.

Ograničenja kupovine oružja su nikakva, uključujući poluautomatsko oružje. U kojoj drugoj zemlji 21-godišnjak može doći do kalašnjikova kao što je to uspjelo ubojici Patricku Crusiusu u El Pasu? Zastrašuje činjenica da su u 14 najmasovnijih ubojstava u zadnjih pet godina na popisu The New York Timesa, počinitelji nabavili oružje legalnim putem, a osmorici je to pošlo za rukom bez obzira na kriminalnu prošlost, posjedovanje droge, dosje zbog obiteljskog nasilja i potvrde o psihičkim smetnjama. Masovna pucnjava može se bolje objasniti društvenim pristupom oružju, nego njegovom razinom nasilja, kaže Adam Lankford sa Sveučilišta u Alabami.

'Masakri nemaju veze s posjedovanjem oružja. Oni su posljedice pomračenog uma bolesnih luđaka' – komentirao je Donald Trump prošlogodišnji masakr u srednjoj školi na Floridi u kojem su preživjeli kolege 17 ubijenih učenika organizirale čitav pokret za zakonsko ograničavanje posjedovanja vatrenog oružja i proširile ga u najveće američke gradove.