Sin Zvonimira Mršića ide očevim stopama, postao je gradonačelnik Koprivnice

Lovro Mršić, sin nekadašnjeg dugogodišnjeg koprivničkog gradonačelnika Zvonimira Mršića i bivšeg šefa Podravke koji je danas savjetnik u Agrokoru, novi je koprivnički dječji gradonačelnik

Odlučeno je tako danas na konstituirajućoj sjednici Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice, javlja epodravina.hr.

'Ovo je moj drugi mandat, bio sam već gradonačelnik dok sam išao u četvrti razred. Meni je politika zanimljiva, uvijek sam volio gledati Sabor i volim to raditi. Želim modernizirati školstvo jer su naše torbe zapravo preteške i jedini način je da se uvedu tableti, to bi mi bilo najdraže. U Koprivnici je neusporedivo dobro u odnosu na druge gradove, no uvijek može bolje', kazao je Lovro Mršić.