Lovrić: Tomašević je obnovu od potresa preplatio 30 milijuna eura

Naveo je da je nakon potresa tadašnja gradska vlast do 1. rujna 2020. obnovila 162 škole i vrtića, dok je za preostalih 14 teško oštećenih objekata kao pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje ugovorio radove na njih 12, a na dva započeo obnovu.

"Od tih 12, 'možemovci' su radove završili na njih devet. Obnova traje na Prvoj ekonomskoj školi, dok se na četiri objekta, uključujući Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn, Baletnu i Plesnu školu te OŠ Donji Dragonožec, ne radi ništa", upozorio je.

Istaknuo je kako je na dijelu teško oštećenih škola Tomašević raskinuo radove s izvođačima, mijenjao troškovnike i unosio znatno skuplje materijale što je, dodao je, produljilo i poskupilo njihovu obnovu.

Otto Barić rekao je da je konstrukcijska obnova privatnih zgrada prepuštena je stihiji, istaknuvši kako je dogradonačelnik Luka Korlaet prije nekoliko dana izjavio da sve vodi država, a grad samo ispunjava svoju financijsku obavezu od 20 posto.

"Realnost je da je u Donjem gradu obnovljeno svega 25 posto najkritičnijih zgrada što znači da će ovim tempom sve trajati još najmanje 10 do 15 godina. Zagreb je tako propustio veliku šansu da kontrolira proces i nadogradi ga organizacijski i s vizijom, no aktualna gradska vlast to nije u stanju napraviti", ocijenio je.