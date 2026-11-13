Loše vijesti iz Njemačke: Na udaru tri sektora u kojem rade mnogi Hrvati

Pritom su posebno pogođeni sektori prijevoza i skladištenja, ugostiteljstva te građevinarstva, u kojima radi i velik broj hrvatskih državljana, piše Fenix.

Njemački sudovi u kolovozu su zaprimili 2067 zahtjeva za pokretanje stečaja, što je 4,4 posto više nego u istom mjesecu prošle godine. Iako je rast i dalje prisutan, međugodišnja stopa ipak je usporila u odnosu na srpanj, kada je iznosila osam posto.

U prvih osam mjeseci ove godine stečaj je zatražilo ukupno 17.252 tvrtke, odnosno 6,6 posto više nego u istom razdoblju 2025. godine.