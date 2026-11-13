stečaj za stečajem

Loše vijesti iz Njemačke: Na udaru tri sektora u kojem rade mnogi Hrvati

I.V.

13.11.2026 u 21:48

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: HAYOUNG JEON
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Broj njemačkih tvrtki koje su zatražile pokretanje stečajnog postupka nastavio je rasti i u kolovozu, pokazuju podaci njemačkog statističkog ureda Destatisa

Pritom su posebno pogođeni sektori prijevoza i skladištenja, ugostiteljstva te građevinarstva, u kojima radi i velik broj hrvatskih državljana, piše Fenix.

Njemački sudovi u kolovozu su zaprimili 2067 zahtjeva za pokretanje stečaja, što je 4,4 posto više nego u istom mjesecu prošle godine. Iako je rast i dalje prisutan, međugodišnja stopa ipak je usporila u odnosu na srpanj, kada je iznosila osam posto.

U prvih osam mjeseci ove godine stečaj je zatražilo ukupno 17.252 tvrtke, odnosno 6,6 posto više nego u istom razdoblju 2025. godine.

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Zanimljivo je da su istodobno smanjena ukupna potraživanja vjerovnika prema tvrtkama koje su završile u stečaju. Dok su prošle godine iznosila 37,2 milijarde eura, ove su se godine spustila na 25,9 milijardi eura.

Najugroženiji prijevoz, ugostiteljstvo i građevinarstvo

Najviše stečajeva u odnosu na broj aktivnih poduzeća zabilježeno je u sektoru prijevoza i skladištenja, gdje je na 10.000 tvrtki bilo 97,6 stečajnih slučajeva. Slijede ugostiteljstvo i građevinarstvo.

Riječ je o sektorima koji zapošljavaju velik broj radnika, uključujući i hrvatske državljane koji rade u Njemačkoj, pa se daljnji rast stečajeva može odraziti i na njihov položaj na tržištu rada.

Destatis pritom pojašnjava da se tvrtke u statistiku stečajeva ubrajaju već nakon prvog postupanja nadležnog stečajnog suda. Od podnošenja zahtjeva do službenog otvaranja stečajnog postupka u pravilu prođe oko tri mjeseca.

Unatoč rastu broja stečajeva, njemačko gospodarstvo bilježi i porast poduzetničke aktivnosti. U prva tri tromjesečja osnovano je 525.100 novih tvrtki, uključujući i male poslovne subjekte, što je 7,7 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

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