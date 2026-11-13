Loše vijesti iz Njemačke: Na udaru tri sektora u kojem rade mnogi Hrvati

Broj njemačkih tvrtki koje su zatražile pokretanje stečajnog postupka nastavio je rasti i u kolovozu, pokazuju podaci njemačkog statističkog ureda Destatisa
Pritom su posebno pogođeni sektori prijevoza i skladištenja, ugostiteljstva te građevinarstva, u kojima radi i velik broj hrvatskih državljana, piše Fenix.
Njemački sudovi u kolovozu su zaprimili 2067 zahtjeva za pokretanje stečaja, što je 4,4 posto više nego u istom mjesecu prošle godine. Iako je rast i dalje prisutan, međugodišnja stopa ipak je usporila u odnosu na srpanj, kada je iznosila osam posto.
U prvih osam mjeseci ove godine stečaj je zatražilo ukupno 17.252 tvrtke, odnosno 6,6 posto više nego u istom razdoblju 2025. godine.
Zanimljivo je da su istodobno smanjena ukupna potraživanja vjerovnika prema tvrtkama koje su završile u stečaju. Dok su prošle godine iznosila 37,2 milijarde eura, ove su se godine spustila na 25,9 milijardi eura.
Najugroženiji prijevoz, ugostiteljstvo i građevinarstvo
Najviše stečajeva u odnosu na broj aktivnih poduzeća zabilježeno je u sektoru prijevoza i skladištenja, gdje je na 10.000 tvrtki bilo 97,6 stečajnih slučajeva. Slijede ugostiteljstvo i građevinarstvo.
Riječ je o sektorima koji zapošljavaju velik broj radnika, uključujući i hrvatske državljane koji rade u Njemačkoj, pa se daljnji rast stečajeva može odraziti i na njihov položaj na tržištu rada.
Destatis pritom pojašnjava da se tvrtke u statistiku stečajeva ubrajaju već nakon prvog postupanja nadležnog stečajnog suda. Od podnošenja zahtjeva do službenog otvaranja stečajnog postupka u pravilu prođe oko tri mjeseca.
Unatoč rastu broja stečajeva, njemačko gospodarstvo bilježi i porast poduzetničke aktivnosti. U prva tri tromjesečja osnovano je 525.100 novih tvrtki, uključujući i male poslovne subjekte, što je 7,7 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.