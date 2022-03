London otvorio u Francuskoj vizni ured za ukrajinske izbjeglice

Velika Britanija u ponedjeljak je objavila da je u Calaisu, na sjeveru Francuske, otvorila ured za izdavanje viza ukrajinskim izbjeglicama, a premijer Boris Johnson je rekao da će njegova zemlja biti "velikodušna koliko god to bude moguće"

Nakon kritike francuske vlade, britanska ministrica unutarnjih poslova Priti Patel rekla je u ponedjeljak da je "pogrešno tvrditi da samo vraćamo ljude, to nipošto nije istina, mi pomažemo onima koji su došli u Calais ".

"Sasvim je opravdano da imamo mogućnost kontrole i zaštite ljudi", dodala je.

Migracijsko pitanje je odavno uzrok napetosti između Londona i Pariza, napose nakon Brexita, kojega je jedno od glavnih obećanja bilo kontrola granice.

Britanski premijer Boris Johnson odbio je u ponedjeljak pozive da Britanija olakša zahtjev za izdavanje vize ukrajinskim izbjeglicama koji bježe od sukoba. "Vrlo smo, vrlo velikodušna zemlja. No ono što želimo je kontrola i želimo imati mogućnost provjere", rekao je novinarima. "Mislim da je to razumno, s obzirom na to što se događa u Ukrajini, da imamo osnovnu mogućnost provjeriti tko ulazi u zemlju."