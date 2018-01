Ljubičić pozvala javne osobe da vode računa što izjavljuju o žrtvama nasilja u obitelji

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić u petak je povodom povlačenja optužbi za obiteljsko nasilje Mare Tomašević protiv svojeg supruga, župana Alojza Tomaševića, pozvala sve javne osobe da vode računa o tome da izjavama i stavovima utječu na formiranje percepcije javnosti o žrtvama nasilja u obitelji te im poručila da se jasno treba dati do znanja da je neprihvatljivo prebacivanje krivnje ili odgovornosti na žrtvu, propitivanje njezinih motiva, svrstavanje nasilja u obitelji u bračne odnose ili dovođenje u vezu s ljubavlju

'tako je to u braku'

Stoga je još jednom pozvala 'sve javne osobe, koje zbog svojih funkcija i/ili stalne izloženosti svojih izjava i postupaka javnosti imaju posebnu društvenu odgovornost, da vode računa o tome da svojim izjavama i stavovima utječu na formiranje percepcije javnosti o žrtvama nasilja u obitelji'.

Za svako nasilje, pa tako i nasilje u obitelji krivnju i odgovornost uvijek snosi nasilnik

'Prigodom obilježavanja međunarodnog ili nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, dana žena ili održavanja kampanji Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama ističemo kako smo se opredijelili za nultu točku tolerancije prema nasilju. Stoga ne smijemo dozvoliti da takve izjave ostanu prigodničarske i rezervirane za protokolarna obraćanja javnosti, već da u svakoj prilici, a pogotovo u ovakvim konkretnim slučajevima jasno damo do znanja da je neprihvatljivo prebacivanje krivnje ili odgovornosti na žrtvu, propitivanje njezinih motiva bez uvida u njezino psiho-fizičko stanje i životnu situaciju, svrstavanje nasilja u obitelji u bračne odnose ili dovođenje u vezu s ljubavlju', poručila je.

'Pojedinačna i društvena osuda nasilja može i mora imati uvijek istu poruku: za svako nasilje, pa tako i nasilje u obitelji krivnju i odgovornost uvijek snosi nasilnik', poručila je Ljubičić u priopćenju.

Mara Tomašević u četvrtak je prijepodne, bez poziva, podnijela Sudu pismenu izjavu da povlači sve optužbe protiv supruga te nije navela razloge takvog postupka. Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je da ne zna ništa vezano za to, ali da je u najmanju ruku čudno, dok je ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić kazala da nije na njoj da procjenjuje je li to čudno, ali da su 'trebali to riješiti i ranije unutar svojih obiteljskih odnosa'.