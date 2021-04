Ljubić: BiH se ne može raspasti ni ratom niti mirno, ali se mora reformirati

Raspad Bosne i Hercegovine nije moguć ni mirnim putem niti ratom, kao što nije moguće ni da ona funkcionira kao unitarna država, ustvrdio je u četvrtak predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH Božo Ljubić.

Postojanje takvog dokumenta nitko nije dokazao, a Janša kao i predstavnici EU izrijekom su odbacili tvrdnje kako je on ikada sačinjen i poslan u EU.

Nakon toga u medijima u BiH su se pojavile tvrdnje da mirni razlaz izrijekom zagovara slovenski premijer Janez Janša te da je navodni dokaz tomu non paper s takvim sadržajem kojega je navodno uputio na adresu Europskog vijeća.

Teze o potpori Dodikovim aspiracijama u dijelu međunarodne zajednice su se pojavile nakon što su lokalni mediji u BiH objavili da je to bila tema neformalnih razgovora koje je, početkom ožujka u Sarajevu, s članovima Predsjedništva BiH vodio slovenski predsjednik Borut Pahor, koji je tada postavio pitanje je li miran razlaz uopće moguć.

Ljubić je na stajalištu kako takva zamisao, sve i da postoji, nije provodiva.

"Smatram ne samo da nisu mogući ukidanje nacionalne ravnopravnosti, unitaristička država i razlaz na miran način, to nije moguće niti ratom", kazao je Ljubić.



Pojasnio je kako je takav zaključak temeljen na nedvojbenim činjenicama, a one govore da niti jedna strana u BiH nije toliko nadmoćna da bi vojno porazila druge, niti je toliko kulturno superiorna da bi ih asimilirala na miran način pa je u takvoj je situaciji jedina opcija postojeće probleme riješiti dogovorima.

"Jedino je rješenje da tri strane u BiH, odgovorno i u dobroj vjeri, pristupe izmjenama izbornog zakona koje će omogućiti svakom konstitutivnom narodu da izabere svoje legitimne političke predstavnike u institucije ustavom za to predviđene", ističe Ljubić. On smatra kako BiH može biti funkcionalna i opstati samo kao konsenzus tri njene etničke nacije, odnosno kao konsocijacijska demokracija, kao višenacionalna federacija, na kojim načelima je u Daytonu dogovorena.



"Ne tvrdim da je Dayton idealan i da se ne treba i ne može mijenjati. Međutim, svaka promjena, pa da je riječ o zarezu, mora biti rezultat dogovora legitimnih predstavnika tri konstitutivna naroda", dodao je Ljubić.

Ustvrdio je kako prijedlozi izmjena izbornog zakona što su ih iznijele hrvatske stranke okupljene oko HNS-a predstavljaju pokušaj da se doprinese stabilnosti i funkcionalnosti BiH. To je slučaj i s non paperom što ga je Vijeću za vanjske poslove EU predložila Hrvatska, u ime skupine šest država-članica EU, te s pismom američkog državnog tajnika Antonyja Blinkena članovima Predsjedništva BiH, koji je u ime SAD pozvao na ograničene izmjene ustava i promjene izbornog zakona do kraja ove godine.