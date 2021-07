Ljeto se zahuktava: Za četvrtak izdano upozorenje na vrlo veliku opasnost od toplinskog vala za dva grada

Pretežno je sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom te vruće i vrlo vruće

Sunčano, u unutrašnjosti uz mali dnevni razvoj oblaka, te vruće i ponegdje vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab, poslijepodne na kopnu mjestimice umjeren zapadni i jugozapadni.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22 u unutrašnjosti, od 24 do 28 na Jadranu, a najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 °C.

Vrlo velika opasnost od toplinskih valova predviđena je za dva grada - Dubrovnik i Knin.