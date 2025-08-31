Ljetni val koronavirusa puni ambulante, u ljekarnama porast prodaje testova

'Ovo ljeto je tendencija porasta, istina ne prevelikog, manjeg porasta broja COVID pacijenata u odnosu na period proljeća. Dakle u prosjeku dnevno imamo jedan registriran slučaj, međutim slučaj se registrira isključivo ako se testira, izjavila je za HRT Branislava Čilić, dr. med./specijalistica obiteljske medicine, koja savjetuje da bi od vremena pojave prvih simptoma poželjno bilo da je osoba tri do pet dana van okoline koju bi mogli zaraziti.

Val 'Ljetne korone' zahvaća sve više građana. Prošli tjedan zaprimljeno je 336 prijava COVID-19 slučajeva , značajno više nego u tjednu prije, kada ih je zabilježeno 190. Činjenica je i da se zapravo manji dio ljudi testira pa je stvarnih infekcija puno više od prijavljenih, javlja HRT.

Porast prodaje testova na COVID-19 bilježe u ljekarnama

'Definitivno ono što smo primijetili u osmom mjesecu s obzirom na sedmi je da je prodaja testova pet puta veća. Mi ovako iz svakodnevne prakse definitivno možemo zaključiti da se nešto događa', kazao je Mario Vrebčević, mag. pharm.

U Klinici za infektivne bolesti u kolovozu su kroz dnevnu bolnicu zbrinuli 20 oboljelih, trenutno je četvero hospitaliziranih. Nije nitko bio u jedinici intenzivnog liječenja, imali smo na žalost jedan smrtni slučaj, radilo se na žalost o pacijentici u dobi od 93 godine sa isto tako više komorbiditeta, rekao je Izv. prof. dr. sc. Ivan Puljiz dr. med./predstojnik Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Pandemija covida naštetila zdravlju mozga, čak i kod nezaraženih

Podsjetimo, prošloga su tjedna znanstvenici objavili novo istraživanje koje je pokazalo da je pandemija covida bila "štetna" za zdravlje mozga, čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi.

Znanstvenici su rekli da je pritisak kojem su ljudi bili izloženi, od dugotrajne izolacije do neizvjesnosti koja je pratila krizu, možda postarao njihove mozgove. Ustanovili su da je starenje mozga u pandemiji bilo "izraženije" među muškarcima, starijima i onima iz siromašnijih društvenih slojeva, objavila je Hina.

Modeli starenja mozga bili su uvježbani na više od 15.000 zdravih ispitanika. Zatim su bili primijenjeni na gotovo tisuću ljudi koji su sudjelovali u dugoročnom britanskom istraživanju pod nazivom Biobank koje je pratilo zdravlje odraslih srednje dobi i starijih. Polovica skupine snimila je mozak prije pandemije, a ostali prije i poslije globalne zdravstvene krize. Proučivši snimke, znanstvenici su zaključili da je pandemija "značajno" ubrzala starenje mozga.

Do zaključka su došli na osnovi starosti njihovog mozga po snimkama u odnosu prema njihovoj stvarnoj dobi.

Liječnik Ali-Reza Muhamadi-Nedžad, koji je vodio istraživanje, rekao je: "Najviše me iznenadilo to što su čak i ljudi koji nisu imali covid imali značajno veće stope starenja mozga." >>Opširnije pročitajte ovdje