Lažni euri preplavili Hrvatsku, HNB izdao važno upozorenje

Već na licu te krivotvorine piše - this is not legal it is be used for motion props, a također neke imaju na naličju piše prop copy dakle prilikom zaprimanja novčanice važno je pogledati tu novčanicu i s lica i s naličja da bi se barem na kratko pružila pozornost odnosno vidjelo da li se radi o originalu ili kopiji', kaže voditeljica Odjela za analizu gotovog novca HNB-a Martina Skenderović Božičević.

Pošte, banke i ostale financijske institucije imaju prave brojače novca koji prepoznaju bilo kakvu krivotvorinu i izdvoje ju iz mase. Baš kao i druge valute.

Onima bez pomagala savjet - kod svake novčanice obavezno treba gledati ima li ona zaštitnu nit i vodeni žig.