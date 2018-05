Lavina reakcija političara nakon objave novih mailova; sastali se Dalić i Plenković...

Portal Index.hr objavio je nove mailove koji pokazuju, kako navode, to da su elektroničku korespondenciju potpredsjednice Vlade Martine Dalić s vlasnicima brokerskih kuća, odvjetnicima i konzultantima koji su navodno radili na lex Agrokoru primile i službene osobe u Vladi. U Banskim dvorima u tijeku je sastanak premijera Andreja Plenkovića i ministrice Martine Dalić

Branimir Bricelj iz tvrtke Altera poslao je mail s prilogom 'U prilogu je jutrošnja verzija (almost final)' i na službenu adresu Dubravke Vlašić Pleše, savjetnice premijera. Dogodilo se to, navodi Index , na dan kad je Vlada izglasala lex Agrokor.

'Mailovi se sadržajno nastavljaju na ono što smo dosad mogli vidjeti u javnosti i potvrđuju da su institucije priključene tek naknadno, kad je zakon napravljen. Pravi sukob interesa nastupio je kada su ljudi koji su sudjelovali u cijeloj toj priči angažirani kao savjetnici u Agrokoru. To se događa nakon izlaska Mosta iz Vlade. Vjerojatno smo zato i morali otići', kazao je Nikola Grmoja (Most).

'Sve to treba temeljito istražiti i rasvijetliti', komentirao je za HRT aferu s mailovima predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku i međunarodni tajnik HDZ-a Miro Kovač . Za sutra je o tome najavljen razgovor u Vladi s koalicijskim partnerima, za koji Kovač očekuje da bude konstruktivan. 'Saborska većina je stabilna. Naša je odgovornost da osiguramo stabilne prilike i da Hrvatska bude zemlja koja će biti dugoročno konkurentna, za što treba provesti sve potrebne reforme', poručio je Kovač.

SDP-ov Gordan Maras za N1 kazao je kako nema dvojbe da je premijer Plenković sve znao od početka i da to samo potvrđuje zašto i dalje očajnički brani Martinu Dalić.

'Mogu reći što mislim da će se dogoditi i vjerujem kako to misli većina građana Hrvatske, a to je da će koalicijski partneri HDZ-a alibi za svoje daljnje sudjelovanje u Vladi tražiti upravo u Martini Dalić. Drugim riječima, premijer Plenković će biti u situaciji da između opstojnosti Vlade i opstojnosti ministrice Dalić izabere svakako opstojnost Vlade. To je ono što očekujem da će se dogoditi', odgovorio je Komadina na novinarske upite o novim objavljenim mailovima ministrice gospodarstva Martine Dalić s konzultantima i odvjetnicima koji su radili na lex Agrokoru.