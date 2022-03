Lani se za prosječnu plaću moglo kupiti 130 litara benzina ili 804 kile krumpira više

Prosječna neto plaća u Hrvatskoj u siječnju ove godine bila je 7.378 kuna i nominalno je u odnosu na isti mjesec prošle godine 5,7 posto veća, dok je njezina realna vrijednost ostala ista, objavio je jučer Državni zavod za statistiku.

Zasad od još većeg gubitka kupovne moći građane čuvaju administrativno određene cijene električne energije i plina, ali i one će značajno porasti od početka sljedeće godine, i to uz izdašan Vladin paket koji bi trebao ublažiti to poskupljenje.

S prosječnom hrvatskom plaćom danas bi netko mogao kupiti 567,53 litre benzina, dok je lani prosječna plaća omogućavala kupnju 130 litara, odnosno 18,65 posto više.

Posljednjih dana stalno se govori o kupnji jestivog ulja, odnosno stvaranju zaliha te namirnice, čije se cijene ovisno o trgovinama kreću od gotovo 15 do 17 kuna po litri. Lani se u prvom tromjesečju ulje prodavalo po cijenama od deset do 11 kuna. To znači da se lani za prosječnu plaću moglo kupiti od 634,5 do 689,1 litru ulja, ovisno o trgovini, dok je danas prosječna plaća dovoljna za 191 do 434 litre ulja, što je 30 posto manje.

Usporedba cijena u posljednjem tjednu veljače i prvoj polovici ožujka, prema podacima Tržišnog informacijskog sustava u poljoprivredi (TISUP) pri Ministarstvu poljoprivrede pokazuje i da prosječna mjesečna plaća sada pokriva znatno manje količine krumpira, kupusa, luka, mesa nego što je to bio slučaj prošle godine.

Prema prosječnim cijena za Hrvatsku u prodavaonicama u proteklom tjednu Hrvati su za prosječnu plaću mogli kupiti čak 804 kilograma krumpira manje nego u istom tjednu prošle godine. Mjerena u krumpirima, prosječna plaća je vrijedila 38 posto manje nego lani. Nešto bolje prosječna plaća stoji kad je u pitanju kupus, pa je količina tog povrća koja se mogla kupiti lani 14,5 posto veća nego što je to bilo moguće proteklog tjedna. Kad su, primjerice, kruške u pitanju, može ih se kupiti 3,5 posto manje, a prema TISUP-ovoj statistici posljednja objavljena prosječna neto plaća dovoljna je za kupnju 2,6 posto idared jabuka više nego lani.