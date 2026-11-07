Labin na nogama zbog pretvaranja cementare u spalionicu: 'U Švedskoj su ugasili taj projekt'

Nakon gotovo dva mjeseca borbe građana protiv spaljivanja otpada u tvornici cementa Holcim u Koromačnu, u subotu je u Labinu održana "Povorka za zdravu budućnost Istre" na kojoj se okupilo stotinjak mještana, koji su poručili kako ne žele podržati Holcimov projekt "KOdeCO Net Zero" te da su protiv pretvaranja cementare u spalionicu otpada.
Riječ je o projektu koji bi trebao Holcimovu tvornicu u Koromačnu pretvoriti u tvornicu cementa s neto nultom emisijom i povezati industrijski razvoj i okolišne ciljeve - zadržavanje proizvodnje važnog građevinskog materijala uz primjenu novih tehnologija koje smanjuju njezin utjecaj na okoliš.
"Povorka za zdravu budućnost Istre"' krenula je iz Starog grada Labina, a građanima su se pridružili studenti i učenici na inicijativu znanstvenice Matee Vlatković, koja je s mjesta događaja željela ukazati na problem ekocida i postaviti ključno pitanje javnosti - "ako znanstvenici financirani javnim novcem šute o projektima koji izravno zadiru u zdravlje i okoliš građana, tko će onda govoriti?".
"Iz stručne perspektive, kao kemičarka mogu samo poručiti da ako se taj projekt bude realizirao, sama tvornica će trošiti puno više struje nego do sada. Taj projekt je u Švedskoj ugašen 2025. godine jer su tamošnji znanstvenici smatrali kako je opasan za okoliš i stanovnike. Ako se ide u realizaciju ovog projekta uništit ćemo turizam", poručila je Vlatković.
Blažina: Autokratska odluka premijera razbjesnila Labinštinu
Podršku građanima na terenu pružila je i SDP-ova saborska zastupnica Maria Blažina, koja je rekla da građani imaju pravo odlučiti o tome kakva je kvaliteta njihova života i što utječe na okoliš.
"Nažalost, autokratska odluka premijera koji je poslao na spaljivanje u Holcim ilegalno odloženi otpad iz Gospića, dovela je do ovoga i velikog nezadovoljstva građana Labinštine. Takav otpad je rizičnog sastava i nije pogodan za spaljivanje u cementari. To su nedemokratske i bezobzirne odluke prema građanima i njihovom zdravlju", naglasila je Blažina.
Jedna od organizatorica povorke Tanja Pejić istaknula je da će od istarskog župana i predsjednika županijske skupštine zatražiti da vijećnici usvoje zaključak o protivljenju realizaciji projekta "KOdeCO Net Zero" u Koromačnu i podršci mjerama zdravlja stanovništva, okoliša i interesa lokalne zajednice.
"Zaštita zdravlja ljudi, okoliša, sigurnosti i kvalitete života lokalnog stanovništva mora imati prvenstvo pri odlučivanju o zahvatima koji mogu trajno utjecati na Labinštinu", poručila je.
Radna skupina za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim u Koromačnu priopćila je 27. listopada da su, prema izvješćima Holcima i Državnog inspektorata, sve emisije onečišćujućih tvari unutar graničnih vrijednosti, a otpad iz Gospića ima urednu dokumentaciju.
No, mještani Labinštine poručuju kako žele čist okoliš i zdravlje, za njih i njihovu djecu te da to svima treba biti na prvom mjestu.