Labin na nogama zbog pretvaranja cementare u spalionicu: 'U Švedskoj su ugasili taj projekt'

Riječ je o projektu koji bi trebao Holcimovu tvornicu u Koromačnu pretvoriti u tvornicu cementa s neto nultom emisijom i povezati industrijski razvoj i okolišne ciljeve - zadržavanje proizvodnje važnog građevinskog materijala uz primjenu novih tehnologija koje smanjuju njezin utjecaj na okoliš.

"Povorka za zdravu budućnost Istre"' krenula je iz Starog grada Labina, a građanima su se pridružili studenti i učenici na inicijativu znanstvenice Matee Vlatković, koja je s mjesta događaja željela ukazati na problem ekocida i postaviti ključno pitanje javnosti - "ako znanstvenici financirani javnim novcem šute o projektima koji izravno zadiru u zdravlje i okoliš građana, tko će onda govoriti?".

"Iz stručne perspektive, kao kemičarka mogu samo poručiti da ako se taj projekt bude realizirao, sama tvornica će trošiti puno više struje nego do sada. Taj projekt je u Švedskoj ugašen 2025. godine jer su tamošnji znanstvenici smatrali kako je opasan za okoliš i stanovnike. Ako se ide u realizaciju ovog projekta uništit ćemo turizam", poručila je Vlatković.