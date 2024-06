Tamvaji opet voze istočnim Zagrebom: Za kvar je bio kriv kvar u Dubravi

"Nakon što je danas u 17,05 sati uspostavljen tramvajski promet između Dubrave i Dupca, od 19,40 sati vraćen je napon u zonu Kvaternikovog trga i Vlaške ulice. Istovremeno, postupno se uspostavlja tramvajski promet od Maksimirske do Dubrave - čime je u cijelosti uspostavljena prometna povezanost u istočnom dijelu grada te je normalizacija u tijeku", priopćila je Služba za odnose s javnošću ZET-a .

Razlog prekida tramvajskog prometa bio je kvar u ispravljačkoj stanici Dubrava koji je uspješno otklonjen zahvaljujući intenzivnom radu servisnih ekipa ZET-a, Končara i HEP-a.

Glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba Hini je rekao da je tramvajski promet od Dupca do Maksimira bio u prekidu od ponedjeljka od 5,50 sati, a dodatno je zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina bez napona danas od 15,20 sati bila zona Kvaternikovog trga i Vlaške ulice.

U vrijeme prekida tramvajskog prometa putnici su se prevozili autobusima ZET-a.

Na istoku Zagreba je danas u poslijepodnevnim satima došlo do velikog zastoja u tramvajskom prometu koji se protezao gotovo do centra grada, a od Dubrave pa skroz do Draškovićeve ulice tramvaji su stajali u koloni.