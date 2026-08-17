Kushner četiri sata pritiskao Netanyahua: 'Ne stvarajte prepreke planu za Gazu'

Netanyahu, koji je ranije ovog mjeseca odbacio plan od 15 točaka , rekao je da je napredak u njegovoj provedbi 'problematičan' zbog predstojećih izraelskih izbora krajem listopada, naveo je izvor. Netanyahu, koji nastoji pridobiti desno biračko tijelo i zaostaje u nizu anketa, nije bio spreman na ustupke oko Gaze uoči izbora, piše CNN.

Umjesto toga, Netanyahu je Kushneru i direktoru Odbora za mir Nickolayu Mladenovu poručio da Hamas prvo mora poduzeti određene korake, rekao je izvor. Kushner i Mladenov sastali su se s Hamasom u nedjelju u Egiptu.

Netanyahu zahtijeva da se Hamas potpuno razoruža prije nego što Izrael počne povlačiti svoje snage iz Gaze. Hamas, međutim, tvrdi da je spreman na razoružanje samo ako se ono odvija usporedno s postupnim povlačenjem izraelskih snaga iz enklave.