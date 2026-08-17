prekid vatre

Kushner četiri sata pritiskao Netanyahua: 'Ne stvarajte prepreke planu za Gazu'

Bi. S.

17.08.2026 u 23:23

Jared Kushner i Donald Trump
Jared Kushner i Donald Trump Izvor: EPA / Autor: SHAWN THEW
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Na sastanku koji je trajao više od četiri sata, američki izaslanik Jared Kushner pritisnuo je izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da nastavi s provedbom Trumpova plana za prekid vatre u Gazi i da 'ne stvara prepreke', rekao je za CNN izraelski izvor upoznat s razgovorima.

Netanyahu, koji je ranije ovog mjeseca odbacio plan od 15 točaka, rekao je da je napredak u njegovoj provedbi 'problematičan' zbog predstojećih izraelskih izbora krajem listopada, naveo je izvor. Netanyahu, koji nastoji pridobiti desno biračko tijelo i zaostaje u nizu anketa, nije bio spreman na ustupke oko Gaze uoči izbora, piše CNN.

vezane vijesti

Umjesto toga, Netanyahu je Kushneru i direktoru Odbora za mir Nickolayu Mladenovu poručio da Hamas prvo mora poduzeti određene korake, rekao je izvor. Kushner i Mladenov sastali su se s Hamasom u nedjelju u Egiptu.

Netanyahu zahtijeva da se Hamas potpuno razoruža prije nego što Izrael počne povlačiti svoje snage iz Gaze. Hamas, međutim, tvrdi da je spreman na razoružanje samo ako se ono odvija usporedno s postupnim povlačenjem izraelskih snaga iz enklave.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
tradicionalno ljetovanje

tradicionalno ljetovanje

Bivši mađarski premijer ne odustaje od Hrvatske: Orban snimljen u Opatiji, zna se i gdje je odsjeo
zbog gospića

zbog gospića

Potvrđeno za tportal: Milanović će sazvati izvanrednu sjednicu Sabora
izgubio živce

izgubio živce

Trump šokirao prijetnjom Omanu: 'Ako nam stanu na put, bombardirat ćemo ih!'

najpopularnije

Još vijesti