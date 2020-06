Kurz saslušan pred parlamentarnim odborom za istraživanje korupcije

Austrijski kancelar Sebastian Kurz u srijedu je odgovarao na pitanja parlamentarnog odbora za istraživanje korupcije o donacijama tvrtki i politički motiviranim imenovanjima

Parlamentarci traže da Kurz preda svoj kalendar i poruke s mobitela, no konzervativni čelnik je to odbio. Kurz je najviše rangirani političar u istrazi o mogućoj korupciji njegove Narodne stranke (ÖVP) i krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ), koje su zajedno vladale od kraja 2017. do svibnja prošle godine.

Istraga je pokrenuta nakon što je u javnost izašla snimka bivšeg čelnika FPÖ-a Heinz-Christiana Strachea, koji je na Ibizi govorio o političkim donacijama velikih austrijskih tvrtki.