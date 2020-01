Kujundžić o opasnosti u kojoj se nalaze trudnice: 'Istina, imamo manjak pokojeg liječnika'

Nakon što je RTL Direkt objavio šokantne podatke iz Zadra gdje je 600 trudnica i 13.000 žena preko noći ostalo bez svog liječnika, danas je o ovom problemu progovorio ministar zdravstva Milan Kujundžić

"Situacija je sljedeća... Ne samo u ginekologiji, imamo manjak pokojeg liječnika. Situacija nije alarmantna, trudnice nisu bez liječnika, postoji u Zadru odlična ginekologija u bolnici, a isto tako, zadnjih godinu dana, imajući u vidu manjak ginekologa, Vlada je poslala na specijalizaciju 50 ginekologa. Sad radimo plan specijalizacija na pet godina. Gdje god imamo takve probleme, reagiramo specijalizacijom i planiranjem pa Hrvatska nije u krizi. To ne znači da najbolji kadar treba pustiti da ode iz Hrvatske", kazao je ministar pa se osvrnuo na činjenicu da u Zadru postoje samo četiri ginekologa i 9000 pacijenata:

"To je netočno, standard je 4500 do 9000, većina ih ima 6000. Samo nekoliko timova ima oko 8000. To ne znači da to ne treba popraviti. Teško je raditi s 9000 pacijenata, ali riječ je o kvalitetnim ljudima koji se najlakše nose s takvom situacijom."

Pitanje je hoće li se odmah riješiti taj problem u Zadru jer bez obzira na sve, situacija ne djeluje obećavajuće.

"Trudnice mogu očekivati da će imati svoje ginekologe. U prosjeku dajemo duplo više specijalizacija no posljednjih godina", ističe Kujundžić.

No, zabrinjavajuć je podatak da u Hrvatskoj 440.000 žena nema svog ginekologa. To sugerira potrebu za ispravljanjem situacije.

"Kad se taj broj radi, radi se o tome i da se djevojčice od 12 godina računa u podatke. Tako da je taj broj osjetno manji i neki ginekolozi zbog disperzije moraju putovati desetke kilometara", govori Kujundžić i osvrće se na problem pacijentica koje ne brinu dovoljno o svom zdravlju:

"Nažalost, kod nas se misli da nije moguće da se nešto dogodi dok se ne dogodi i trudimo se učiniti sve kako bi se to promijenilo, zaključuje Kujundžić u RTL Direktu.