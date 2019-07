Kujundžić: Jedva čekam saborsku raspravu o mom opozivu

Ministar zdravstva Milan Kujundžić rekao je u ponedjeljak kako se ne boji još jedne saborske rasprave o zahtjevu za njegovim opozivom, one koju traže iz Mosta, poručivši kako to "jedva čeka"

Ustvrdio je i da je poduzetnik Josip Galić konkurirao na natječaj te ispunio sve uvjete i dobio novac za rekonstrukciju hotela, za što su sredstva bila i namijenjena. "Sada taj hotel ide prema dobivanju četiri i pete zvjezdice", kazao je Horvat.

U HNS-u se među sobom ne slažu, ali nećemo se miješati u njihovu politiku

Na pitanje hoće li HNS ostati u Vladi do kraja mandata, jer se oni među sobom ne slažu, Horvat je odgovorio kako to da se u HNS-u ne slažu vide i novinari "i mi u Vladi", ali i dodao kako se ni HDZ niti Vlada neće miješati u HNS-ovu politiku.

"Jedna nekorektnost jednog člana HNS-a, koji u ovom trenutku sebi uzima puno više prava i ovlasti, a i vi (novinari) mu dajete dajete puno više prostora nego on to zaslužuje, ima retoriku s kojom se mi ne slažemo. Ali, političari unutar HNS-a su pragmatični i oni će ostati uz ovu Vladu do kraja, u to sam siguran", poručio je Horvat.