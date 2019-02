Krstičevićeva 'gola istina': Hrvatska izabrala najbolji mogući zrakoplov uz najbolju cijenu

Komentirajući interpelaciju u Saboru o radu Vlade zbog propale kupnje borbenih aviona F-16 Barak od Izraela, Krstičević je kazao kako je najprije slušao što zastupnici imaju za reći prije nego je dao svoje odgovore

'Mi smo dali odgovore istinom i činjenicama i odbacili smo sve navode oporbe. Jučer sam očekivao od oporbe da osim pokušaja iznošenja neistine da u toj raspravi kažu neko iskustvo, kako oni to vide, taj drugi put za taj proces. Mislim da nam je ta sposobnost strateški važna jer, vidjeli ste jučer, da toga nije bilo i da ništa nismo dobili od oporbe. To je jedan neuspjeh i žao mi je što se oporba nije pripremila iz pozicije kako oni to vide i kako smatraju da se to treba napraviti', kazao je Krstičević.