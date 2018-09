Krstičević na pitanje da Penavu podupiru branitelji: I ja sam branitelj, jako je puno branitelja

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, komentirajući postupke gradonačelnika Vukovara Ivana Penave kojima najavljuje prosvjed zbog neprocesuiranja ratnih zločina počinjenih nad Hrvatima, izjavio je u petak kako Vlada s Andrejom Plenkovićem na čelu dosljedno poštuje vrijednosti Domovinskog rata te je i vojsku vratila u Vukovar.

Krstičević je u bio na otvorenju vojarne za satniju Mornaričko-desantnog pješaštva te na proslavi Dana Hrvatske ratne mornarice u Pločama, gdje su ga novinari pitali kako komentira postupke vukovarskoga gradonačelnika Ivana Penave i potiče li on one koji, kako se izrazio novinar, žele srušiti Vladu premijera Plenkovića, te kako komentira to što su vukovarskoga gradonačelnika poduprli branitelji. "I ja sam branitelj, jako je puno branitelja", uzvratio je Krstičević.