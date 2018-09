Božinović o istraživanju ranih zločina: Radimo ono što drugi nisu radili na način koji jedino može dovesti do rezultata

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je u četvrtak da najavljeni prosvjed u Vukovaru zbog navodnog neprocesuiranja ratnih zločina “nikako ne može dovesti u vezu s ekipom koja vodi hrvatsku policiju” i radi na način “koji jedini može dovesti do rezultata".

"Mi nismo razgovarali o prosvjedu zato što se mi bavimo meritumom. On je iskazao zabrinutost, mi smo tu zabrinutost i operacionalizirali, više od pola godine prije nego što je on izrazio tu zabrinutost. Svega mjesec i pol nakon što je osnovana ta skupina podnijeta je kaznena prijava za zločine protiv konkretne osobe, za ubojstvo hrvatskih ljudi, uključujući i francuskog državljanina, a to je važno", kazao je Božinović.

Dodao je i da je Penava sastanak ocijenio konstruktivnom te da je "nakon dan-dva pohvalio" novi pristup MUP-a.