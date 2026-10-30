kritizirao ih

Kroflin: Poruka ministra je bezobrazna. Gdje se može jesti za jedan euro!? Možda u Saboru

S. M.

30.10.2026 u 13:13

Matija Kroflin
Matija Kroflin Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
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Matija Kroflin, tajnik Nezavisnog sindikata obrazovanja i znanosti, gostovao je na televiziji N1.

Kroflin se osvrnuo na poruke Vlade prema građanima i sindikatima i poručio je da su one kontradiktorne.

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'Premijer posljednjih deset godina hvali sve je divno i krasno, ali kada mi sjednemo s ministrom Ćorićem i trebamo razgovarati o perspektivi rasta plaća, onda je proračun maltene u bankrotu', rekao je Kroflin za N1 i nastavio:

'To su dvije poruke, u vladi bi se trebali malo dogovoriti oko toga koju žele reflektirati. Mi smo u ove pregovore ušli slušajući okruženje i kontekst koje je iznio premijer. S tim očekivanjima ulazimo u pregovore, ne možemo onda tijekom njih čuti neku potpuno drugu krajnost i sliku od one kojoj građanima zemlje priča premijer'.

Komentirao je najavljeni rast osnovice i naknade za topli obrok.

'Da se dotaknemo poruke od ministra, koja je zapravo bezobrazna. Jedan i pol posto rasta osnovice za cijelu 2027. godinu i 20 eura za topli obrok. Tih 20 eura kada podijelite na broj radnih dana u mjesecu, ispada da imate jedan euro.

Ja ne znam gdje čovjek može nešto toplo pojesti za jedan euro, eventualno u Saboru juhu, jer zastupnici imaju izdašno subvencioniranu prehranu. S te strane poruka je katastrofa', rekao je pa se osvrnuo i na inflaciju:

'Kad uzmete ovih 1,5 posto rasta, očekivanja rasta inflacije su daleko veća, a da ne govorimo o očekivanju rasta drugih plaća; nama je izrazito bitno kako se kreću naše plaće u odnosu na druge u ovoj zemlji. Zašto? To utječe na motivaciju zaposlenih u javnim službama.

Govorimo o liječnicima, medicinskim sestrama, učiteljima, zaposlenima u kulturi; ako oni vide da plaće drugih zanimanja rastu, a njihove stagniraju, to utječe na motivaciju i odlučuje o mogućnosti privlačenja nekih novih, kvalitetnih kadrova'.

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