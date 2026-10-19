Otkriveno kakvo povećanje traže sindikati državnih i javnih službi od Vlade

Predstavnici javnih službi, među kojima su Ž eljko Stipić, Matija Kroflin i Krunoslav Kušec, prije sastanka su podsjetili da nisu prihvatili dosadašnji model "1+1+1 posto" te da inzistiraju na usklađivanju plaća s troškovima života.

Na odvojenim sastancima , predstavnike dvaju sindikata državnih službi te 11 reprezentativnih sindikata javnih službi primili su ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić i ministar financija Tomislav Ćorić.

Nakon prvog kruga s državnim službama, sindikati su potvrdili da je susret bio usmjeren na tehničke detalje novog ugovora, dok će se o konkretnim materijalnim pravima, poput rasta osnovice, božićnice, dopunskog zdravstvenog osiguranja i toplog obroka, raspravljati u petak.

Predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić izjavio je da očekuju poboljšanje materijalnih prava s obzirom na inflaciju i troškove života.

"Danas je bio preliminarni sastanak o tehničkim detaljima. Nismo raspravljali o materijalnim pravima, to smo prebacili za petak, kada se pregovori nastavljaju većim tempom. Razgovarat će se o toplom obroku, dopunskom zdravstvenom osiguranju, koeficijentima i ostalim pravima", poručio je Jagić.

Predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zdravko Lončar naglasio je da im je primarno privesti pravni okvir kraju.

Reprezentativni sindikati javnih službi izišli s usuglašenim financijskim zahtjevima

Za razliku od njih, 11 reprezentativnih sindikata javnih službi (zdravstvo, školstvo, znanost, socijalna skrb i kultura) izišlo je s konkretnim usuglašenim financijskim zahtjevima. Glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić potvrdio je da pregovori moraju završiti do 15. studenoga.

"Tražili smo povećanje osnovice od 9 posto od 1. siječnja 2027., isplatu naknade za prehranu od 65 eura mjesečno te razgovore o indeksaciji. Nemamo puno vremena, a naši su zahtjevi ekonomski i proračunski utemeljeni. Vlada se obvezala da će do idućeg sastanka izaći s protuprijedlogom", rekao je Rebić.

Ministar Ružić: Sagledali smo pozitivne i negativne strane

Komentirajući zahtjev za toplim obrokom, resorni ministar Alen Ružić istaknuo je da "razumije što topli obrok i mogućnost konzumacije kuhane hrane znače za kvalitetu rada nekih skupina zaposlenika u državnim i javnim službama", no i da je glavna zamjerka neoporezivom toplom obroku to što ne ulazi u mirovinsku osnovicu.

"Kada u 40 godina staža imate 50 do 60 eura mjesečno neoporezivog primitka, to se kasnije odrazi na mirovinu", pojasnio je dodavši kako boljom opcijom drži da se radniku uplati iznos uz doprinose jer mu se to akumulira u mirovinskom fondu.

"Sagledali smo pozitivne i negativne strane te nastavljamo razgovore kako bismo donijeli odluku koja je za radnike najisplativija", poručio je.

Ministar je istaknuo i da Vlada u pregovorima mora voditi računa o održivosti javnih financija te skrbi o ostalim skupinama građana poput umirovljenika.

Nastavak pregovora s državnim službama zakazan je za petak, dok se razgovori s javnim službama nastavljaju početkom idućeg tjedna, kada se očekuje i službeni protuprijedlog Vlade.