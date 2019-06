Kriminalci na krijumčarenju migranata kroz BiH zarađuju milijune eura

Organizirane kriminalne skupine koje krijumčare migrante kroz Bosnu i Hercegovinu od toga su napravile veliki posao i na tome zarađuju milijune eura, proistječe iz procjena bosanskohercegovačkih i inozemnih policijskih agencija objavljenih u petak u Sarajevu.

Bila je to ujedno prva međunarodna operacija na teritoriju BiH provedena kako bi se istražio sve veći problem krijumčarenja migranata.

Travner je kazao kako se krijumčarenje ljudi kriminalcima pokazuje kao najisplatniji vid nezakonitog stjecanja zarade a žrtve su pri tom često izložene nezamislim patnjama.

Iz ranije objavljenih podataka policijskih agencija u BiH proistječe kako je u tu zemlju od početka godine do 22 lipnja ušlo nešto više od deset tisuća ilegalnih migranata.

Nečelnik obavještajnog odjela Službe za poslove sa strancima BiH Rade Kovač u petak je mogao samo konstatirati kako je i dalje problem to što BiH ne može učinkovito zatvoriti svoje istočne granice dok su ostale države regije to učinile.

Pripadnici Granične policije BiH kojoj nedostaje čak 500 policajaca kako bi popunili njen sastav i u takvim uvjetima nastoje provoditi kontrole kako bi spriječili nezakonite prelaske granice a kao kuriozitet su zabilježili slučaj migranta koji je u takvim pokušajima zatečen čak 74 puta.

Među migrantima otkrili su i one koji su potencijalna sigurnosna prijetnja.

Kovač je kazao kako su do sada uspjeli identificirarti pet takvih osoba među migrantima i u tijeku je prostupak njihove deportacije u zemlje podrijetla. Riječ je o Pakistanu i Afganistanu no vlasti tih država sporo reagiraju pa se postupak deportacije, kako je upozorio Kovač, ponekad oteže i do tri godine.