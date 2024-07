Kremlj u strahu od 'novih Afganistanaca': Društvo nije spremno!

Kirijenko je naglasio da se povratnici teško prilagođavaju civilnom životu. Mnogi od njih su pristupili vojsci kako bi izašli iz zatvora, a neki su nakon povratka počinili nove zločine, uključujući ubojstva i silovanja.

'Jasno su dali do znanja na sastanku da možemo očekivati puno više takvih ljudi. To bi moglo dovesti do nezadovoljstva javnosti, straha ili, suprotno tome, agresije prema svim vojnicima, koje će ljudi doživljavati kao jednu opasnu skupinu,' rekao je jedan od sudionika sastanka, piše neovinski ruski portal Meduza.