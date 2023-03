'Krećemo s traženjem posla tjedan dana nakon smrti djeteta. Jako je bolno, ne razumiju u kakvoj se situaciji nalazimo'

Dogodio se obrat na sjednici Predsjedništva HDZ-a održanoj u ponedjeljak navečer. Roditelji njegovatelji moći će primati novčanu naknadu deset mjeseci nakon smrti djeteta, najavio je premijer Andrej Plenković, govoreći o povećanju iznosa naknada i produljenju perioda prava na njih i nakon smrti djeteta

Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić razgovarala je s 23-godišnjom Lucijom Balažić, majkom iz Knina, čije je dijete preminulo prije četiri mjeseca, i to s nepune četiri godine. Dijete je bolovalo od miotubularne miopatije, a preminulo je od zatajenja srca. Balažić kaže da se i u njezinom slučaju država prema njoj ponašala – 'kao maćeha'.

Na pitanje što je prvo trebala napraviti nakon tragedije, Balažić odgovara: 'Krećeš s traženjem posla, tjedan, tjedan i pol, nakon smrti djeteta'. Kaže kako je povratak na posao nakon smrti djeteta nepojmljiv, no izbora nema. 'S burze rada dobivam možda 300 eura, nisam sigurna ni da je toliko, i to ću primati do četvrtog mjeseca, eto', dodaje. 'Onda prekid, nemam više nikakva primanja i to je to', navodi Balažić.