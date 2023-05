Kreće natječaj za trasu autoceste do Dubrovnika, poznata je i cijena

Krajem ove godine Hrvatske autoceste raspisat će natječaje za gradnju autoceste Doli - Dubrovnik i dionicu autoceste Križišće - Žuta Lokva, od Selca do Križišća, doznaje Jutarnji list. Time počinje finalizacija dovršetka autocestovne mreže u našoj zemlji, u sklopu koje treba sagraditi još dvije autoceste: Metković - Dubrovnik i Križišće - Žuta Lokva.

Prema neslužbenim procjenama, za njihovu gradnju trebat će izdvojiti oko 2 milijarde eura. Autocesta od Križišća do Žute Love stajala bi oko 800 milijuna eura, a autocesta do Dubrovnika stajala bi oko 1,2 milijarde eura. Hrvatske autoceste našle su model kojim bi se osiguralo nešto više od 1,3 milijarde eura za projekte, a ostala sredstva tek će morati namaknuti. Prema najavama, obje prometnice trebale bi biti završene do 2030. godine.