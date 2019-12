Kratka priča Kristine Gavran: Skype Božić

Dramaturginja i književnica Kristina Gavran, čiji je roman 'Gitara od palisandra' ove godine bio među pet finalista tportalove književne nagrade, za čitatelje tportala napisala je božićnu priču

Moj muž ne zna donositi odluke. Kad ga inače pitam želi li bakalar na crno ili na bijelo, on samo slegne ramenima kao da je svejedno. A ja mu želim ugoditi, pa onda spremam obje verzije. Ove godine ništa ne pitam, sama sam odlučila. Nema smisla ići u onu gužvu ljudi, tući se za najljepšu ribu u dućanu, namakati je i zasmrditi čitav stan. Ionako, tko će to sve jesti, za nas dvoje mogu skuhati malo blitve i krumpira. Post je, bit će dovoljno.

Mirna zove svaka tri dana na WhatsApp, to mi je instalirala i postavila na mobitelu kad je bila doma preko ljeta. Tako je jeftinije, samo veza često ne štima. Nema dugačkih žica koje spajaju zemlje i prenose glas, nego ti nevidljivi internetski valovi sjeckaju Mirnine rečenice.

Marko i njegovi su barem bliže, u Švedskoj. Lijepo odeš na autobusni kolodvor, daš vozaču pedeset kuna i predaš mu kartonsku kutiju s teglicama ajvara, kobasicama, špekom, oljuštenim orasima, pokojom sitnicom za unuke. Ali preko mora, ne ide to. Ti avioni su strašno komplicirani. Nisam se nikad vozila, ali Mirna mi je pričala da ti čak ne daju da poneseš bočicu vode sa sobom.

Marku je sad sezona, hoteli su puni i on dočekuje goste na recepciji. Priča s turistima švedski, engleski, njemački i talijanski, još od srednje škole učio je jezike. Mislio je u diplomaciju, vanjska politika, promoviranje hrvatske kulture i tako to, ali eto, nije išlo. Doći će s djecom kad prođe gužva, sigurno su porasli od prošlog ljeta. Mislim da ove godine neću praviti čitavu puricu s mlincima.

- Je l' dosta samo noga? Ili hoćeš prsa? - pitam muža.

On opet slegne ramenima. Otkako je u mirovini, to njegovo slijeganje ramenima postalo je učestalije. Kao da ga više ništa ne interesira osim novina, prati dnevnu politiku i rješava križaljku na zadnjoj stranici. Ponekad mi se čini da sam zaboravila njegovo ime, godinama sam ga u prisustvu djece zvala “tata”, a sad kad su djeca odselila, jednostavno izbjegavam bilo kakvo oslovljavanje.

Ove godine ne ćemo ni bor kititi, ma što će nam to, samo iglice padaju po podu, treba to usisavati, gnjaviti se, a ionako nema djece da se vesele. Stavit ću lampice na policu s knjigama, tek toliko. Barem se muž ne će morati mučiti i tegliti bor do trećeg kata.

Napravila sam popis stvari za kupovinu, a onda križam viškove, šteta da se hrana baca. Na tržnici je velika gužva, snijeg je već dva dana star, umrljan blatom s cipela, pretvoren u bljuzgu i smeđe lokve koje pokušavam izbjeći dok hodam od štanda do štanda. Trebala bih kupiti nove čizme, ove brzo promoče pa mi se prsti lede.

Volim svoju tržnicu; tu je moj mesar koji mi uvijek čuva najbolje komade, moja ribarnica za koju znam da ima svježu ribu, moja teta za sir i vrhnje, i ona za domaća jaja i rezance. Mirna priča kako ona kupuje meso u supermarketu, pile na aluminijskoj tacni, već upakirano u plastičnu vrećicu, začinjeno, treba ga samo staviti u pećnicu.